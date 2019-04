Consells per escollir l'aire condicionat segons cada llar

En l'actualitat, l'aire condicionat s'ha tornat un bé essencial en

la vida de les persones per combatre les altes o baixes temperatures. Les persones que compten amb un equip d'aire condicionat gaudeixen del confort a casa durant tot l'any, ja que poden passar temps amb la família o amics sense patir ni fred ni calor. Amb l'arribada del mes d'abril i el canvi d'hora, es comença a posar la vista en l'arribada de l'estiu i la pujada de temperatures. Aquests mesos són el moment perfecte per començar a mirar equips de climatització, ja que els preus encara no han començat a pujar i hi ha sucient estoc a les botigues per poder triar l'equip d'aire condicionat més convenient.

Aquelles persones que estiguin pensant a adquirir un aire condicionat o renovar un vell aparell de climatització han de tenir clar els tipus de productes que hi ha en el mercat, els seus avantatges i prestacions de confort. Un dels factors que solen influir bastant en la compra d'un aire condicionat és el preu. No és fàcil trobar un equip que ofereixi grans beneficis a canvi d'un preu just. No obstant això, existeixen pàgines web de venda online que ofereixen preus baixos i descomptes en primeres marques, com el cas d'ahorraclima.es.

Existeixen infinitat de models, amb diferents funcions i preus:

L'aire condicionat «split» és l'equip més instal·lat en l'actualitat a causa dels seus grans avantatges. Els preus són bastant accessibles, la seva estètica és moderna, són molt silenciosos i compten amb un alt rang de potències. L'aire condicionat portàtil pot transportar-se fàcilment d'una habitació a una altra, sent aquest el seu principal avantatge. Es tracta d'un equip que refreda l'aire de la sala sense necessitat d'instal·lació i que genera molt poc soroll.

L'altre gran grup és l'aire condicionat per conductes. Aquest aire condicionat és centralitzat, s'instal·len sobre un fals sostre i no queda cap aparell a la vista. El seu principal avantatge és que amb un mateix aparell es climatiza tota la casa, són silenciosos i eficients.

És important identificar l'ús que se li donarà a l'aire condicionat, ja que en funció d'això, interessarà més instal·lar un tipus d'aire condicionat o un altre.

Per calcular la quantitat de potència o frigores necessàries per l'absorció de la calor, és important saber que intervenen diversos factors com la temperatura externa, la superfície del sostre i les parets, la ubicació del lloc i l'època de l'any, entre d'altres.

És possible realitzar un petit exercici per calcular les frigories: s'han de prendre 50 frigories per metre quadrat. Per exemple, si es té un espai de 50 metres quadrats, es necessitarà un equip de 2.500 frigories aproximadament per aconseguir tenir eficiència energètica. Per fer aquest càlcul de manera eficaç, és necessari que l'analitzi un professional.



Equip «inverter» i amb filtres

L' eficiència de l'equip de l'aire condicionat és un factor fonamental. A la llarga, s'agraeix que un sistema utilitzi l'energia de manera eficient. Per això, és imprescindible que l'equip sigui inverter, ja que evita el constant encès i apagat de l'aparell millorant la seva eficiència. També és important fixar-se en la qualificació energètica, per triar un equip amb A+ o superior.

Finalment, per als al·lèrgics és molt recomanable triar un aire condicionat que disposi de filtres, ja que ajuden a atrapar la pols i les

impureses que hi ha en l'ambient. Un filtre millorarà la qualitat d'aire i eliminarà la presència d'àcars i pol·len.