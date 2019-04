Ecogestos per aprofitar al màxim l'ús de l'aigua a l'habitatge

Ser responsables amb el consum d'aigua en el dia a dia és senzill gràcies a petits «ecogestos» que ajuden a estalviar. El manteniment correcte de les instal·lacions de lampisteria a la llar implica estalviar més en el consum de l'aigua. Encara que el 70% del planeta està cobert per aigua, només un minúscul percentatge és potable, i aquest volum es redueix cada any degut a la contaminació i al seu ús inadequat.

D'entre els consells que cal tenir en compte a l'hora d'estalviar, cal revisar el funcionament del vàter, ja que una petita fuita pot gastar fins a 2.000 litres d'aigua a l'any i el degoteig d'una aixeta malgasta al voltant de 30 litres al dia.



La prevenció és clau

A l'hora d'evitar fuites i avaries del sistema que suposin un consum elevat d'aigua en l'habitatge, la prevenció és fonamental. Les empreses especialitzades recomanen seguir alguns consells útils que ajudaran en l'economia domèstica i a aconseguir una llar més sostenible.

Realitzar revisions periòdiques

Gran part de les avaries més comunes i les fuites d'aigua en les llars són causades per una mala instal·lació. Per evitar pèrdues d'aigua produïdes per aquestes avaries, el més convenient és realitzar una revisió anual del sistema de lampisteria.



Detecció de fuites

Per poder detectar pèrdues d'aigua, la pràctica més comuna passa per tancar totes les aixetes i comprovar si el comptador d'aigua continua sumant. En aquest cas, el més recomanable és contractar un servei professional que revisi tota la instal·lació per localitzar l'avaria. La factura de l'aigua també pot aportar pistes: si es detecta un increment injustificat en el consum, pot deure's a una incidència.



Revisar la pressió de l'aigua

La pressió elevada pot ser la causant d'avaries en les canonades i fins i tot el trencament d'aixetes si l'aigua surt amb massa força. Per aconseguir prevenir aquest problema, el més aconsellable és la instal·lació de reductors de pressió. Si a més de tot això es vigilen els gestos diaris es podrà contribuir de manera significativa a reduir el consum d'aigua que es fa a la llar. L'últim estudi publicat el 2018 per l'Institut Nacional d'Estadística sobre el subministrament d'aigua a Espanya, revela que el consum mitjà d'aigua de les llars va ser de 136 litres per habitant i dia, un 3% més que en el període anteriorment analitzat.