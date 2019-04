L'aparador «Loewe Solo Origami», premiat al Casa Decor

Els Premis Valors de Paper 2019 hah concedit a LOEWE el guardó «Valioso» per la campanya de llançament del perfum LOEWE SOLO Origami. El jurat de la cinquena edició dels premis va decidir el passat 25 de març distingir amb aquest reoneixement l'espai «Escaparate Solo Origami» dissenyat per l'edició 2018 de Casa Decor.

Un total de 13 organitzacions relacionats amb la cadena de paper reunits al Foro del Papel han promogut durant cinc edicions aquests premis.

En concret, s'ha valorat «l'elegant joc sensorial amb els plegats del paper, inspirat en l'art mil·lenari de l'Origami». Loewe va decorar la planta baixa de l'espai de Fernando de Rojas amb un deix quasi teatral.

Segons detalla la marca, l'espai juga amb el plegat del paper, de tal manera que ha dissenyat un espai d'artistes i línies polièdriques concebut com una caverna que recorre el visitant, amplia en un principi però que es va estrenyent. Al final del recorregut el visitant trobava el prototip del flascó de la nova fragància de Loewe.

L'espai ha estat ideat per l'interiorista Pepe Leal que va dedicar-se a realitzar tallers oberts al públic entre els quals destacaven els d'origami per a nens i adults, així com un mural col·laboratiu que recreava la llegenda de les 1.000 grues.

En total, l'espai va obtenir 60.000 visitants i més de 1.500 persones van col·laborar en el mural comú.