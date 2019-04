Com podem optimitzar tots els espais desaprofitats de les cases

«Un traster amb productes de neteja pot ser tan important i elegant com el despatx d'un metge o un investigador, amb el seu instrumental ben col·locat i les seves col·leccions perfectament exposades». Amb aquest punt de partida, la dissenyadora Cuca García Lorente va crear un espai de neteja durant la mostra d'interiorisme casa Decor per a la gamma indoor de Kärcher.

Inspirant-se en una habitació pròpia de Virginia Wolf o en els fantàstics gabinets de curiositats –Wunderkarmmer– dels col·leccionistes i humanistes d'uns altres temps, García ens dona diverses pistes per convertir els nostres trasters en autèntics espais de neteja o d'endreça.



Necessitats «vs» interessos

Habitualment els trasters estan

a les golfes de les cases i ens trobem amb accessos limitats en altura pel fet d'estar situats sota coberta.

El primer pas, doncs, és pensar què volem fer en el traster i per què l'utilitzarem i després caldrà calcular l'espai del qual disposem per transformar-lo.

La grandària i el pes influeixen

Una vegada que tenim clar en què volem convertir el nostre traster

(eines, espai de neteja, etc), distribuïm l'espai a partir d'aquesta

informació. Situem en les zones més altes els objectes d'ús quotidià perquè s'hi pugui accedir fàcilment, i en les parts més baixes, els objectes més voluminosos i que s'utilitzen per temporades o en moments puntuals per col·locar articles de la platja (ombrel·les, cadires), maletes, material esportiu, carrets de nens o tricicles, per exemple.



Jugar amb les diferents altures

Cal aprofitar fins al mínim racó i la dissenyadora ens explica com va transformar l'antic traster amb l'objectiu de maximitzar-ne les seves possibilitats: «Per a la distribució dels objectes d'ús quotidià als quals es pot accedir dempeus i, es poden instal·lar com vaig fer en el cas concret de Casa Decor, panells de Dm perforats amb forats (panells aglomerats de densitat mitjana) gràcies als quals puc posar penjadors de diferents tipus que em serveixen de suport per a objectes varis i baldes que, a més, puc canviar de forma fàcil segons el que vulgui penjar». La fusta també pot estar present amb la tarima, que crea un ambient agradable i acollidor.

No oblidem les múltiples possibilitats que ens ofereix aquest espai, que també pot veure's convertit en rebost, amb un lloc per al menjar i emmagatzematge de llaunes i altres productes no peribles o fins i tot guardar els carrets de la compra.

Fusta i paper pintat

La fusta serà la nostra aliada per aportar calidesa i, al mateix temps, optimitzar l'espai amb unes senzilles bigues. Serà un bon lloc per als nostres complements, com bosses, motxilles o fins i tot barrets estiuencs, simplement afegint-hi una femella. Al seu torn, el paper pintat és un recurs meravellós per donar confort a un lloc fred d'una casa, ja que vesteix la zona i és molt decoratiu.



Il·luminació clara

La il·luminació indirecta amb leds al sostre permet crear atmosferes diferents. També es poden il·luminar zones concretes amb petits flexos de pinça, que es poden moure d'un costat a l'altre segons la zona que interessi il·luminar.



L'ordre, més que una moda

En els últims mesos estem vivint un boom de l'organització dels nostres espais, ja que ajuda en diferents aspectes de la vida. García, però, assegura que l'ordre també és «bonic»: «Les parets ben ordenades són molt decoratives i podem convertir l'habitació menys valorada d'una casa en una habitació plena d'encant, pràctica i en el nostre lloc favorit».



Un espai, dues zones

Si el nostre traster és espaiós podem crear dues zones diferencials, com en l'espai dissenyat per Bufona, on hi havia una zona destinada a les eines i una altra per a la gamma indoor del segell alemany. García ens aporta algunes idees per crear aquesta atmosfera: «El projecte concret que he realitzat a casa Decor és la unió de dos trasters tirant el mur que els separava i la seva paret del passadís d'accés, convertint el conjunt en un únic espai. Això ha permès que la zona de lliure circulació sigui més àmplia. A l'espai de casa Decor també hem instal·lat una petita zona d'estar amb una butaca i una tauleta baixa, convertint un lloc de neteja i traster en una habitació de lectura i relax». Una transformació molt extrapolable a qualsevol lloc.