Transformar la llar només canviant portes i finestres

Canviar les portes i finestres d'una casa pot suposar una transformació total d'estil pel nostre habitatge. Aquí et donem les claus per trobar les més adequades per a la teva llar i pressupost.



Tipus de portes d'interior

El model de porta més comuna és l'abatible d'una o doble fulla, encara que aquestes deixaran menys espai, especialment si aquest és escàs.

Així doncs, si l'habitatge és petit i disposa de pocs metres quadrats per situar-les, una bona alternativa és optar per portes corredisses. Aquesta és, sens dubte, la solució ideal per als problemes d'espai, ja que s'integren perfectament amb la paret. A més, la instal·lació de les portes corredisses és molt senzilla i no requereix obligatòriament iniciar obres ni reformes. El resultat és un ambient innovador i compacte, evitant els girs de les portes tradicionals que solen limitar l'espai, especialment en zones més petites.



Ús de portes blanques

A l'hora de decorar, triar portes en tons neutres ajudarà molt a no cansar-nos de la decoració, ja que inclou la possibilitat de canviar ràpidament els ambients sense necessitat de fer reformes ni feines massa feixugues.

Les portes blanques són una aposta segura a l'interior de la llar, perquè es poden combinar amb tot tipus d'estils. Amb unes portes blanques no tindràs cap problema quan vulguis canviar de color les parets o la decoració, ja que és un fons totalment neutre que s'integra a qualsevol estil.

Dins de les portes blanques també es pot trobar una àmplia gamma, depenent de si es volen amb cèrcol o motllures, del material amb el qual estiguin fabricades o si es necessiten portes a mesura. Si vols apostar per un estil més atrevit, també pots optar per posar alguna porta a un espai concret més especial, d'un color diferent que suposi un contrast amb la resta de portes i decoració de la teva llar. Pel que fa a la varietat, si es vol més il·luminació es pot optar per portes amb vidre que deixin passar la llum. Això és ideal en portes que comuniquen espais lluminosos amb zones més fosques, com els passadissos.



Tendències en finestres

Les finestres de fusta donaran un toc càlid a la teva llar. N'hi ha de

tots els preus, amb mesures estàndard o, si la teva finestra té unes dimensions especials, pots també adquirir unes finestres de fusta a mesura. D'una banda hi ha les finestres corredisses. Aquestes poden ser també bastant aïllants si són de doble vidre i depenent del gruix del vidre i la cambra, però si volem que l'habitatge quedi ben aïllat del soroll és convenient optar per finestres amb unes característiques especials. Per això, si la zona és molt sorollosa, les finestres més aïllants són les oscil·lobatents. Aquestes al tancar-se segellen completament la cambra i no deixen que entrin els sons de l'exterior.

El nivell d'aïllament, igualment, dependrà del gruix dels vidres i de la cambra que quedi entre tots dos. Els més eficaços arriben a tenir fins a tres vidres i poden evitar sons de fins a 46 decibels. També és important mesurar el so que entra a casa a través d'un mesurador de decibels que podem descarregar a través d'un telèfon mòbil.

La zona de confort acústica ideal, segons els experts, se situa durant el dia entre els 0 i 40 decibels i durant la nit descendeix als 30 decibels per assegurar un bon descans.

En denitiva, existeix una varietat immensa d'estils i preus de portes i finestres per aportar un aire nou al teu habitatge sense gastar en excés.