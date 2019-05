Prepara't per a l'estiu

Vols estar a punt però no saps per on començar? Hi ha molts mètodes que et poden ajudar però no tots són igual d'eficaços. No esperis a última hora i aprofita aquestes tres propostes que t'oferim per cuidar-te de debò, tant per dins com per fora, i així estar radiant per rebre la millor època de l'any.



Una alimentació saludable i equilibrada

Un element imprescindible, i no només durant els mesos estiuencs, és una bona alimentació. Sovint no sabem com planificar-nos els àpats, o molt menys quins són els aliments que més ens poden beneficiar.

L'alimentació no és un joc. És necessari deixar-se aconsellar per dietistes i nutricionistes experimentats que sàpiguen entendre les necessitats individuals de cada cas i puguin motivar les persones a aconseguir objectius perdurables en el temps i a través dels bons hàbits alimentaris.

A Girona trobaràs Menjasa, un centre de nutrició i dietètica que t'ofereixen tractaments personalitzats amb un gran equip professional.

Ubicats al centre de la ciutat de Girona, Menjasa ofereix des de 2009 els serveis de nutrició i dietètica amb tractaments personalitzats de tot tipus (pèrdua de pes, augment de pes, intoleràncies alimentàries, patologies, nutrició esportiva, dietes vegetarianes...). Mitjançant l'alimentació saludable i equilibrada i sense la restricció ni prohibició d'aliments, treballen per aconseguir els objectius plantejats sense que es perdi gaudi en l'alimentació. Posa't a les mans dels millors professionals.



Tractaments de bellesa

El dia a dia pot resultar frenètic, i això es pot veure reflectit en el nostre físic. Per això no poden faltar els tractaments estètics, perquè a part de ressaltar la bellesa externa, també poden fer que gaudim d'una estona relaxant.

Podràs trobar un ampli ventall d'aquest tipus de tractaments a Estètic Món, un centre d'estètica que fa més de 20 anys que ofereix els seus serveis a Banyoles. La seva propietària, Judith Fibla, prové d'una arrelada generació de professionals dedicades al món de la bellesa.

A Estètic Món disposen d'equips d'última generació, i t'ofereixen diàriament el servei de depilació díode unisex. Amb promocions constants, també podràs trobar servei de peelings, tractaments facials, d'spa... i molt més! No ho dubtis i consulta la seva pàgina web, trobaràs el tractament que s'adeqüi a les teves necessitats.



L'excel·lència de la cirurgia plàstica i estètica

Durant l'última dècada s'ha vist un creixement en l'interès pels processos de cirurgia estètica, i potser t'has plantejat l'opció de realitzar-te algun retoc quirúrgic, però és una decisió que demana molta informació prèvia. En aquests procediments es requereix de molta seguretat i professionalitat.

A Stetic&Medics, trobaràs els professionals formats als millors hospitals universitaris, al dia de les últimes i més modernes tècniques quirúrgiques, amb el renom de Dr.Mike Dewever i Dr.Pau Bosacoma. Són especialistes en cirurgia facial, corporal i de la mama. Els podràs trobar al centre de la capital gironina.

Si vols aprofitar les vacances d'estiu per realitzar-te aquell retoc que sempre has volgut fer-te, no dubtis en demanar assessorament a Stetic&Medics. T'assessoraran i et guiaran en allò que és millor per a tu i la teva salut, i pots demanar una visita de valoració sense cap compromís.