T'atreveixes amb la tirolina més gran de Catalunya?

A Campdevànol, es troba l'empresa Estiula Aventura, un parc d'aventura als arbres, ubicat en un entorn de gran bellesa del Pirineu de Girona, envoltat de muntanyes, frondosos boscos, rius i verdes pastures.

El parc conté diferents activitats ideals per a famílies, grups d'amics, celebracions, casals d'estiu, com també grups escolars o empreses que desitgin realitzar tasques de cohesió d'equip i creixement personal, alhora que es realitzen les divertides i excitants activitats proposades.

Els circuits als arbres com a plat principal, estan graduats amb colors tipus les pistes d'esquí, per alçada i edat mínimes necessàries i a partir dels tres anys, ja es pot realitzar el circuit infantil o de color verd. El segueixen els circuits blaus de dificultats moderades i acabant pel vermell, on ja ens haurem d'esmerar una mica més per a poder acabar-lo amb èxit.

Com activitat estrella, el lloc disposa del circuit de tirolines amb la tirolina més gran de Catalunya, els seus 270 m de llargada i els 40 m d'alçada, ens farà sentir-nos volar per uns segons, això si, sempre ben assegurats amb el sistema de seguretat anomenat 'línia contínua', on l'usuari sempre i en tot moment és lligat a un cable d'acer.

Recentment, Estiula Aventura ha començat una nova etapa com Agència de Viatges, en què obre les portes a organitzar multiactivitats tant per a famílies com per a grups i poder oferir tant estades de caps de setmana, com de diversos dies de vacances o colònies escolars.

Per qualsevol consulta trobareu informació a la web www.estiulaventura.cat.