Geancar i JCB, a l'avantguarda de la innovació

Geancar Maquinària SA, Distribuïdor Oficial JCB a Catalunya, Comunitat Valenciana, Múrcia, Balears i Almeria, és una empresa que es caracteritza pel seu compromís de qualitat, la incorporació de noves tecnologies i un eficaç servei postvenda. Juntament amb els Serveis Oficials, Reparacions Vic SL, Auto Diesel Olot SL i Agrícola Duran Equipaments SL, formen un equip per donar servei a les comarques gironines.

Disposen d'una àmplia gamma de maquinària, tant d'obra pública com agrícola, per oferir-les amb atencions personalitzades. Per a més informació, poden posar-se en contacte amb nosaltres i els atendrem amb molt de gust.