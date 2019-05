Cinc remeis casolans per eliminar la mala olor després d'anar al bany

Tot i que el bany es va inventar per al que és, per a desfer-nos de les aigües menors i majors, de vegades, ens sentim incòmodes en abandonar el lavabo i deixar mala olor, especialment si no estem a casa nostra.

Per això, els següents consells poden ser de gran ajuda en una situació violenta, ja que ens ajudaran a dissipar la mala olor de la cambra de bany sense grans recursos.



Aboca sabó líquid al vàter quan tiris de la cadena

Aquest truc funciona prou bé: en el moment de tirar de la bomba, quan l'aigua estigui molt baixa, aboca una mica de sabó líquid, xampú, lleixiu o colònia (el que tinguis a mà en aquell moment). D'aquesta manera aconseguiràs camuflar l'olor i el bany farà olor millor quan l'aigua torni a pujar.



Fabrica el teu esprai antiolors

Si vols fer tu mateix un esprai antiolors, apunta la següent recepta: una cullerada d'alcohol de neteja, 40 gotes d'oli essencial (llimona, romaní, espígol ...), 80 ml d'aigua i un esprai polvoritzador. Un cop ho tinguis tot barrejat, mou-lo enèrgicament i després d'anar al bany, fes unes quantes polvoritzacions de la barreja a l'interior de la tassa. L'olor desapareixerà per complet.



Tirar de la cadena immediatament i diverses vegades

Immediatament després d'evacuar, tira de la cadena diverses vegades perquè els gasos quedin atrapats a la canonada ràpidament, i no en l'ambient. És una solució gens ecològica i només hauries utilitzar-la en situacions d'emergència. L''aroma' no desapareixerà del tot, però sí bona part d'ell.



Desinfectant de mans

Si tens desinfectant de mans a sobre, pot convertir-se en la teva solució si et trobes en un bany aliè i no vols deixar mala olor dins. L'olor del desinfectant és molt fort, de manera que pot tapar altres aromes desagradables. Simplement, fes una mica del líquid a la tassa i de seguida deixarà de fer pudor.



Encendre un llumí

Potser és el remei més popular tot i que també un dels menys eficaços. Si encens un llumí en el moment de tirar de la cadena, l'olor disminueix ja que el fòsfor té molta intensitat. No obstant això, després de la 'fragància' a foc o cremat, la pudor torna al bany.



Barreja de vinagre i bicarbonat

Si et trobes a casa, hi ha una barreja que acaba amb les males olors del bany. Consisteix en barrejar vinagre de neteja amb bicarbonat. Cal deixar-lo reposar al bany durant algunes hores i aclarir-ho amb aigua calenta. El resultat et sorprendrà.