Girona fomenta el nombre de pisos destinats a lloguer social

L'Ajuntament de Girona va tancar el passat març l'acord per adquirir dos habitatges amb l'objectiu de destinar-los a usos socials.

Els dos pisos estan situats als barris de Santa Eugènia i de Sant Narcís, concretament als carrers del Montseny i d'Empúries, respectivament.

Aquests pisos s'inclouen dins dels quinze immobles que tenia previst comprar el consistori al llarg del 2019 a través del dret de tanteig i retracte.

Els dos immobles se sumen i amplien el parc de pisos d'inclusió destinats a situacions d'emergència social que gestiona l'Oficina Municipal d'Habitatge. Des de l'Ajuntament es mantenen els contactes per seguir concertant visites a pisos susceptibles d'interès municipal per aplicar-hi el dret de tanteig i retracte.

A més l'Ajuntament també ha obert el termini per bonificar l'impost sobre béns immobles (IBI) a les persones propietàries d'un habitatge i que l'hagin posat a disposició de la borsa de mediació per al lloguer social del consistori.

La bonificació consisteix en una subvenció del 50% de la quota de l'IBI del 2018 de l'habitatge que s'hagi posat a disposició de la borsa. Aquesta és una de les novetats que es van aprovar en les ordenances fiscals per al 2019.

L'any passat es van triar fins a 55 pisos que eren propietat d'entitats bancàries amb l'objectiu d'ampliar la borsa de lloguer social. A més, fomentar el lloguer social és la mesura més útil per desinflar l'escala de preus dels lloguers. Alhora és una mesura prioritària també per a les administracions. Girona és cada cop més una ciutat inclusiva que fomenta i lluita pel dret a l'habitatge que ha de tenir tothom i aposta per l'ampliació de pisos socials.