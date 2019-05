Consells per triar el millor vestit de núvia i tendències d'enguany

No és fàcil triar el vestit de núvia i es tracta d'una qüestió fonamental a la qual s'ha de dedicar molt de temps. El més important és que encaixi amb el teu estil personal perquè sigui un reflex de la teva personalitat. Tot i que les tendències anuals condicionen a l'hora de triar el vestit, és important tenir en compte el consell dels professionals i la teva fisonomia. No has d'anar disfressada, així que encara que t'encantin les tendències potser no és el teu estil i el millor és que et sentis tu mateixa. Pots triar un vestit clàssic seguint la línia de la tradicionalitat; romàntic, que solen ser de tul o gasa amb brodats de motius florals; boho d'estil més hippie; vintage d'estil antic i victorià o modern amb un toc vanguardista.

Després de triar el vestit també pots personalitzar-lo afegint-li alguna tela o adornament.

Alhora has de tenir en compte el teu color de pell per triar millor el vestit que s'hi avingui.

També segons la forma del teu cos hauràs de triar un vestit o altre. I també s'ha de tenir en compte el tipus d'escot perquè tot i que sigui una part petita del vestit, pot alterar totalment l'aparença tant del vestit com de la núvia. Per escollir l'escot perfecte s'ha de tenir en compte: la mida del pit, la forma i llargada del coll, la llargada de l'escot i sobretot que t'hi sentis a gust.

Tampoc ens podem oblidar de la cua, la longitut d'aquesta determinarà la formalitat del casament. S'ha de triar segons el teu estil i el tipus de cerimònia. Si no vols tenir la mateixa llargada durant tot el dia pots utilitzar una cua desmontable.

Els experts recomanen que quan creguis que has trobat el teu vestit, no et miris només al mirall. Camina, seu, salta, balla i mou els braços. Si no pots fer alguna cosa, no és el vestit que et toca. El més important és sentir-te còmoda.

Vestits de núvia de tendència primavera i estiu

Podem trobar la inspiració en els diferents tipus de vestits marcats per les tendències.

Per Valentino tenim el vestit amb unes puntes diferents; d'estil túnica per Elie Saab; estret i amb perles per Gabriela Hearst; amb plomes per Oscar de la Renta; d'estètica vintage per Simone Rocha; estil jaqueta-vestit de Chanel; faldilla en lloc de vestit per Dior; d'estil millennial per Dolce & Gabbana; d'estil belle époque d'Erde; d'estil cowboy per Loewe; sense puntes per Zimmermann; maximalista per Rodarte; d'estil campista per Galliano; amb vestit de pantaló i jaqueta per Jacquemus; romàntic i grunge per Alexander McQueen; doble vestit per Rahul Mishra, amb lluentons per Miu Miu o amb un llaç com a escot per Emilia Wickstead.