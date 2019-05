El Ginjoler, un servei de càtering que és molt més

Per a Carme Picas i Xavier Gubau la seva vida és la cuina. De la seva mà l'any 2000 va néixer el Ginjoler. A l'inici es dedicaven únicament a fer pastissos per a restaurants, i ja traçaven el camí cap al que és avui.

El Ginjoler és moltes coses. Afincats a Cornellà del Terri, ofereixen un servei de càtering a escala nacional, però també tenen el restaurant de Sant Feliu de Guíxols, instal·lat al monestir del mateix poble. Durant els dies de sol el menjador passa a l'Hort del Rector i convida a gaudir de la seva cuina enmig de l'espiritualitat.

Destacant pel seu funcionament al nivell més personal, estableixen una relació pròxima amb el client per adaptar-se a les seves necessitats i fer propostes a mida.

El Ginjoler treballa amb càterings de casaments, celebracions diverses, en l'àmbit particular i també d'empresa. Es deixen portar per l'experimentació, no tenen un menú tancat i fan coses molt diverses segons el client, personalitzant tots els esdeveniments. L'empresa ofereix el servei de càterings i banquets, en què demanen, però, per a aquells que encara no hagin decidit un espai, que n'ofereixin uns quants per triar on els agrada treballar.



Restaurant pop-up

El Ginjoler també és un restaurant ambulant que actua on se li demana. Es desplaça a diferents esdeveniments firals o festivals que poden durar diferents dies per donar un servei gastronòmic a tothom que assisteix a l'acte. La comissió de festes o l'Ajuntament que ho demani pot tenir un restaurant, així com particulars que tinguin necessitat d'aquest servei, per exemple, per la seva botiga o també qualsevol institució. El desplegable ha estat arreu de Catalunya i França i s'ha encarregat del restaurant del Festival Clownia, del Jazz Festival l'Estartit, del Festival Internacional Circ Ciutat de Figueres, del Tempo sota les estrelles de Girona o de l'Schubertiada de Vilabertran.

El restaurant és present a les cases amb el seu servei de menjar per emportar, que es duu a terme un cop s'ha decidit amb antel·lació i juntament amb el client el menú.

També s'apropen de manera íntima al client i ofereixen el servei chef at home. La Carme ofereix la posssibilitat de cuinar les seves receptes, ajudar a recuperar les velles receptes familiars i donar classes de cuina que es caracteritzen per l'acompanyament en tot el procés del mercat al plat.



Productes exclusius

Al Ginjoler els fa únics el producte amb el qual treballen i com el treballen. Fan ús de productes frescos, de proximitat i de temporada mitjançant petits productors que ja els són familiars. «És importantcuinar un bon producte, treballar-lo bé i servir-lo bé», explica l'equip. Aquest fil conductor és el seu diferenciable: mimar el servei des de la primera a l'última etapa. No utilitzen grans superfícies, sinó que treballen amb petits productors que fan les coses de manera artesana i acurada.



Organització de casaments

El Ginjoler amplia les seves fites organitzant casaments. No es tracta d'una empresa que s'encarregui d'això a llarg termini, però ofereixen aquest servei durant el dia del casament. Així conviden els nuvis a viure el seu dia especial de la manera més relaxada. Treballen amb molts professionals del sector que els ofereixen la seva professionalitat pel que fa a la decoració o música, i el Ginjoler s'encarrega de la part gastronòmica.

L'empresa ha evolucionat molt des de la seva creació; va ser dels primers càterings de la província de Girona i va ser una gran impulsora d'aquest sector. La Carme, una persona molt inquieta i amb molt de recorregut dins del món de la gastronomia, tant en l'àmbit acadèmic com laboral, va emprendre fa dinou anys aquest camí, que ara s'ha convertit en un servei polifacètic i creatiu.

El Ginjoler compta amb divuit treballadors fixes i una plantilla d'extres eventuals a les circumstàncies, atès que ho cuinen tot a lloc i res és precuinat.

El món dels casaments ha evolucionat molt, l'equip creu que cada vegada es prioritza més la imatge abans que menjar bé, però ells s'adapten a les noves circumstàncies sense deixar de banda els seus valors inicials.