Les millors destinacions per gaudir d'una bona lluna de mel

Després de mesos de preparatius, nervis, estrès i un casament somiat, ve el viatge de noces o, el que és el mateix, la lluna de mel per relaxar-vos. És una oportunitat per gaudir l'un de l'altre i per conèixer nous països i cultures.

L'organització del viatge comporta feina, temps i uns quants maldecaps. Pots decidir preparar-ho pel teu compte, però es recomana deixar aquesta tasca en mans dels professionals d'una agència de viatges que tinguin experiència per assessorar-te i així puguis escollir la millor destinació, allotjament i rutes, a part de despreocupar-te dels imprevistos que poden sorgir.

Hi ha molts tipus de parelles i, per tant, també hi ha la possibilitat de realitzar molts tipus de viatges de noces, però tots els viatges tenen un element en comú que no es pot perdre: gaudir en conjunt.

A l'agència Claramar Travel de Cornellà del Terri t'ajuden a triar la millor destinació per a la teva lluna de mel. A més, durant la temporada alta de casaments (maig - setembre) ofereixen un 10% de descompte pels viatges de lluna de mel. A Claramar personalitzen el teu viatge i busquen el que més s'adapti a tu gràcies a la seva rapidesa i flexibilitat.

La preparació d'un viatge de noces com aquest comporta una preparació de quinze dies a un mes. El tipus de viatge varia en funció dels dies que la parella tingui per fer el viatge i el pressupost que hi poden dipositar.

La idea de Claramar és oferir coses diferents de la resta de les agències i trencar amb els tòpics de viatges de lluna de mel que se solen fer. L'empresa està formada per un equip de gent que els agrada molt viatjar i es basen en la seva pròpia experiència personal, tant en viatge de noces com en habituals.

L'agència ofereix tres tipus de viatges combinats que venen programats, però també en fan de personalitzats per a la parella o adapten els seus packs a un destí diferent.

El més habitual és escollir com a destinació Nova York, Riviera Maya o Tailàndia, depenent de si us agrada la platja o la ciutat. La majoria de parelles solen anar a llocs que saben que no hi tornaran i acostumen a passar uns quatre dies en una ciutat i la resta en un ressort per relaxar-se.

Els nuvis solen demanar un còctel de benvinguda, un sopar romàntic o una cistella de bombons, que ja venen inclosos al pack. També a molts els interessa que l'hotel compti amb balneari i servei de massatges.

Normalment les parelles pensen en un viatge de lluna de mel cap al Carib, Mèxic i Amèrica Central, Àsia, Estats Units i el Canadà, Amèrica del Sud, Oceania i Àfrica i també per Europa, si no us ve de gust fer tantes hores de vol, és un continent on hi trobareu molta diversitat.

Entre els llocs a triar com a millor destinació i si aposteu per l'originalitat, podeu pensar en Egipte; Tanzània i Zanzíbar per fer un viatge de safari i platja; el sud de la Índia i Sri Lanka, o allargar-ho i fer Índia, Nepal i Goa com a llocs més espirituals; Indonèsia o la Xina; Filipines o Nova Zelanda; Mèxic, Costa Rica o el màgic Perú.