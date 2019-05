Orientacions per al casament

El 2018 hi va haver 261 casaments civils i 32 per l'església (menys de l'11%). Les unions eclesiàstiques han passat de suposar una mica més del 50% el 2000 a ser clarament minoritàries actualment. Tot i així el sector nupcial està creixent per sobre d'altres sectors del mercat. Però es tracta d'un mercat que canvia molt i que s'ha d'adaptar a les exigències diferents que hi apareixen i que cada vegada utilitzen més tecnologies.

Tal com informen en el Llibre imprescindible dels casaments, de bodas.net, del mes de maig al mes d'octubre és quan es registren més enllaços nupcials; tot i així, el sector no decreix la resta de mesos, donat que la gent segueix en la recerca d'informació.

La preparació del casament és molt important, la majoria de les parelles el preparen amb un any d'antelació i el 91% busquen idees per internet. Més d'un 60% dels casaments es duen a terme a la tarda o la nit, cada vegada queden més enrere les celebracions al matí o al migdia, que són només un 6,2%, i un 16% les celebracions que comprenen tot el dia.



Perfil general

També bodas.net explica que el perfil de les parelles cada vegada és més diferent, s'han d'abandonar les intuïcions i adaptar cada enllaç a les parelles corresponents. La mitjana d'edat dels que contrauen matrimoni és de 30 anys i la diferència d'edat entre ells és de 3 anys.

A més, una de cada cinc parelles ja tenen fills en el moment del casament, i en un 90% dels casos són fills del primer matrimoni. S'ha de tenir en compte si participaran infants al casament per comptar amb un servei de guarderia i animació.

La majoria de les parelles estan disposades a canviar la data de l'enllaç si el lloc els agrada, però un percentatge important prefereix canviar de lloc abans que de data.



Alternatives a l'anell de compromís

Ara, també són moltes les parelles que es plantegen alternatives a l'anell de compromís per trencar encara més amb la tradició que això representa. Per això hi ha diferents opcions que podeu trobar. Segons recull el llibre de bodas.net, a Espanya un 60% de les parelles realitzen la «petició de casament» tan sols davant dels amics o la família. Però si la teva parella no sol portar anells, li molestarà i no se sentirà còmoda. Si el que vols és regalar-li una joia pots apostar per l'anell, unes arracades o un collaret.

Pels més romàntics o originals hi ha l'opció de dedicar una cançó o un poema propi o que sigui significatiu per als dos. També hi ha parelles que es regalen una estrella o un tatuatge. Si res d'això t'acaba de convèncer pots fer un regal original i útil o bé pensar en un viatge a un lloc significatiu.



Consells bàsics si et cases a l'estiu

També, si l'enllaç es porta a terme durant els mesos d'estiu, s'ha de contemplar la calor que viuran tant els nostres convidats com els nuvis mateixos i, per això, a banda de buscar un espai climatitzat per a l'ocasió, podem preparar alternatives fetes per nosaltres mateixos.

Per exemple, les begudes. Per combatre la calor són el més pràctic i necessari perquè matenen la hidratació. Compteu amb diferents tipus de begudes per als vostres convidats. Una opció que sol ser bastant utilitzada és fer un petit detall als convidats, el millor és que sigui totalment personalitzat i us identifiqui, però si penseu en la situació climàtica, segur que serà molt més funcional per la data.

També la millor manera d'evitar la calor és dur a terme la celebració a la nit per evitar les hores de més calor. L'estiu permet tenir llum natural fins a última hora de la tarda i que la festa es pugui allargar.

Durant l'època d'estiu les celebracions a l'aire lliure són molt agraïdes per alleujar les altes temperatures, però si compteu amb aire condicionat o tendals exteriors serà molt més lleugera. No oblideu els antimosquits, que a l'estiu n'hi ha molts, sobretot si celebreu el casament a prop d'un riu.

A més, també hem de tenir molt en compte la roba que portarem durant el dia del casament; ens ha d'afavorir però també ha de ser molt còmoda. El codi d'etiqueta a l'estiu acostuma a ser menys estricte i tant els convidats com els nuvis poden buscar el que millor se'ls adapti.