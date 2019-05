El Centre Biker Girona és un punt de trobada i d'especialització per als ciclistes

El Centre Biker Girona, un centre de bicis especialitzat, neix l'any 2011 com a botiga 2.0. Ampliant la botiga i en un lloc amb més visibilitat, s'inspira en altres sectors per millorar el negoci.

Un centre que innova en tots els seus aspectes, ofereix un servei flexible 24 h tots els dies de la setmana per adaptar-se al client. A aquest espai s'hi pot accedir amb l'empremta digital per facilitar la recollida 24 h, que els clients puguin dipositar la seva bicicleta o la de lloguer i recollir-la quan vulguin. «Al final l'anècdota de la botiga és vendre bicis, és la nostra cara principal, però el més important és tota la resta. Quan el client se sent emparat», diu l'equip.

El Centre Biker és el punt de trobada per als ciclistes de Girona i per això ofereix una sala on poder beure i menjar abans o després de realitzar l'exercici físic.

A més, els membres del club de socis poden utilitzar el box d'autorentat per netejar la seva bicicleta.

El Centre no només ven bicicletes, accessoris i complements, sinó que també s'hi poden trobar màquines de fitness domèstiques.

També ofereixen el servei Rent & Cycling, que es constitueix com a agència de viatges i dissenya rutes adaptades, busca els millors allotjaments i selecciona les activitats més divertides. Es proposen rutes de muntanya, de carretera, per etapes i modalitats de tots els nivells. L'agència compta amb propostes tancades, però també les fan a mida del client segons les preferències. El mateix servei també ofereix un departament de lloguer que disposa de bicicletes de muntanya, carretera i elèctriques de muntanya.

El Centre acull diverses marques de bicicletes, roba, complements i rodes com a botiga oficial. S'especialitzen en marques concretes que són representatives, com BH, Merida, Pinarello, Niner, Mondraker o Ghost.

La botiga compta amb dos tallers, el privat per als treballadors i el self service, que és un taller comercial a peu de carrer on els clients poden treballar amb la reparació de la seva bici de manera gratuïta.

La propera innovació és la implantació de la venda online per donar més servei al client i evitar desplaçaments. El centre desenvolupa els seus serveis pensant en la comoditat dels usuaris.

Qualsevol tipus de client pot trobar-hi el que busca, des de professionals a amateurs, equips i clubs als quals també es dona cobertura. «La botiga va en evolució constant. El sector esports tira per ell mateix. El client s'ha culturitzat pel que fa a l'esport i el ciclisme, s'han deixat de vendre bicis bàsiques i el nivell de bicicleta ha pujat», explica l'equip.

També participa com a col·laborador en el proper festival de reconeixement internacional, Sea Otter Europe a Girona. No compta amb un estand perquè és una fira de marques, però hi participen de manera indirecta portant material a molts dels que hi col·laboren.

Al Centre Biker Girona s'hi poden trobar tots els serveis que necessiti el client per gaudir de l'experiència sobre dues rodes amb l'ajuda dels seus professionals.