Les «e-bike» prenen molta força dins el món dels ciclistes

Cada vegada són més les empreses de ciclisme que es dediquen a la promoció i venta de la e-bike. Com també les jornades de rutes amb aquest tipus de vehicle. Les e-bike o bicicletes elèctriques estan de moda, cada vegada hi ha més usuaris que les utilitzen i acaben decantant-se per aquesta bicicleta en lloc d'altres.

Aquest vehicle és una bicicleta amb assistència al pedaleig, però la idea que se'n té, que és per a mandrosos, és totalment falsa. Si en algun moment deixen de pedalar, la bicicleta deixarà d'assistir, perquè funciona amb el motor de les pròpies cames. Legalment una e-bike no pot tenir puny de gas com tenen les motos o els quads i tampoc es pot superar la velocitat de 25 km/h.

Una e-bike és una opció per a tohom, tant per als que entrenen (que així faran més quilòmetres durant el mateix temps i podran millorar la tècnica) com per a aquells que vulguin trencar amb la monotonia d'anar amb el mateix vehicle i la poden combinar amb una bicicleta convencional.

Les persones que habitualment no van amb bicicleta podran recórrer més distàncies en menys temps i tornar a agafar les ganes d'anar-hi. També és una bona opció per a les persones que acabin de superar una lesió perquè podran recuperar-se sense haver de forçar-se tant.

Pel que fa a les rutes, amb l' e-bike es poden fer les mateixes que amb la resta de bicicletes, i a més, en trobem de noves que han estat pensades per amortitzar l'ús d'aquest vehicle.



Sea Otter Europe Girona Costa Brava

També hi ha molts festivals que ja integren les e-bike, com el Sea Otter Europe Girona Costa Brava, que se celebra del 31 de maig al 2 de juny.

L'origen i la inspiració del festival es troba en el Sea Otter Classic, un dels festivals de ciclisme més grans del planeta, que se celebra cada any des de 1991 a Laguna Seca (California). El 2017 va arribar a Girona i va tenir 30.000 visitants. L'any passat va superar les expectatives amb 50.000 visitants.

Aquesta tercera edició espera batre el rècord de les anteriors.El festival atrau a apasionats, a les principals marques del sector i algún dels millors atletes actuals.

Durant els dies del festival es realitzen diverses activitats i competicions, a més els assistents tenen l'oportunitat de veure les tendències de les pròximes temporades i les marques deixen provar els seus productes perquè els visitants puguin experimentar els nous vehicles. També es fan tallers i xerrades o presentacions d'aquests nous productes, per tant, a més de ser un festival dinàmic és educatiu.

Però aquest no és l'únic esdeveniment conegut en el qual participa l' e-bike. El World e-Bike Series, inaugurat l'any passat, és el primer circuit internacional e-bike pensat exclusivament per a bicicletes elèctriques de muntanya.

Aquest campionat pretén revolucionar el panorama internacional i donar un nou enfocament a les competicions de bicicletes de muntanya i promocionar l' e-bike.

El festival va començar el mes passat a Mònaco i compta amb quatre esdeveniments: a Suïssa, que es va fer a principis d'aquest mes, i està previst que arribi a Itàlia al setembre i a Barcelona a l'octubre. Hi haurà altres destinacions que s'aniran anunciant.

Cada esdeveniment se celebrarà durant un cap de setmana sencer. El dissabte per als professionals i diumenge per als amateurs.