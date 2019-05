Girona és una referència de destinació ciclista mundial

Girona i la Costa Brava s'han convertit en una referència mundial tant per a ciclistes professionals com per a aficionats

Alguns dels millors ciclistes i triatletes del món s'entrenen aquí. Com per exemple l'australià Cadel Evans, que en els Jocs Olímpics de Sidney 2000, va quedar setè en la prova de BTT.

Actualment Girona és la seu d'una gran comunitat de ciclistes professionals. La ciutat és un camp base per a la formació o iniciar un negoci relacionat amb el cicloturisme. Com és el cas de Christian Meier, el ciclista professional propietari del bar La Fàbrica, al Barri Vell de Girona.

La gastronomia, el clima i la varietat de paisatges i rutes als afores fan de Girona el lloc ideal per als ciclistes. Aquí poden trobar carreteres tranquil·les i segures i una temperatura agradable durant tot l'any. El territori ofereix diferents opcions, amb l'avantatge de poder creuar-lo de costat a costat amb carreteres sinuoses, segments rectilinis, permanents alts i baixos del sòl, tot descobrint naturalesa i vivint la fusió de mar i muntanya. Amb l'opció d'anar-hi sol o en grup.

Particularment el món del ciclisme a Girona també ha tingut una explosió mediàtica. El turisme de bicicleta ha aterrat aquí i ha tingut molt bona rebuda per tots els operadors.

L'arribada de Lance Armstrong a Girona el 2001 va posar a la ciutat en el punt de mira internacional. A partir de llavors molts ciclistes professionals van establir-hi la seva residència i equips professionals com el Cannondale Garmin, el GreenEdge o el BMC tenen o han tingut la seva seu a la capital gironina. També s'hi han instal·lat per viure els metges, fisioterapeutes i mecànics del sector.

A més Girona no només atrau el ciclista de carretera sinó que també es pot practicar el ciclisme de muntanya, el cicloturisme lent i BTT.

El massís de les Gavarres, amb una extensió de gairebé 350 km?2; és un lloc idíl·lic per als apassionats de la BTT.

Eat Sleep Cycle és una de les empreses que ofereixen diverses rutes per Girona i la Costa Brava per a diferents nivells de ciclistes. Hi podem trobar des de les clàssiques que passen pel Rocacorba i els Àngels a rutes que ocupen més de tres dies, tours per a famílies, la Pirinexus, rutes més turístiques passant pels pobles més destacats de la província i també n'ofereixen una únicament per a dones. Alhora participen en el Gran Fondo com a ruta icònica.

Les rutes permeten descobrir diferents racons de la capital com també de la província: des dels pobles medievals a les zones més urbanes, al camí de la costa i als senders pirinencs.

Antics ferrocarrils que connectaven els pobles, s'han transformat en carreteres i rutes. Així poden recorre llocs naturals únics com la zona volcànica de la Garrotxa, la vall del Ter, Girona, l'àrea de les Gavarres i la costa mediterrània.

A més aquest any Girona torna a acollir la Girona Cycling Festival. La 6a edició, organitzada pel club ciclista Bike Breaks Cycle Centre que es farà del 10 al 15 de juny del 2019. El ciclista professional de descens BTT, Dave Welch, va iniciar aquest torneig fa dos anys, format per un descens urbà BTT (esportiu, no una cursa), una secció nocturna de carretera a la ciutat i una cronoescalada pels Àngels.

Aquesta és una setmana pensada per als amants del ciclisme de carretera i està previst que hi participin més de 500 ciclistes de 25 països diferents.

La cursa començarà a la pujada Rei Martí amb el carrer Francesc Samsó i finalitzarà al pavelló municipal de Fontajau. A l'esdeveniment esportiu hi poden participar un màxim de 650 ciclistes.



Girona Gran Fondo

Durant els dies del festival es faran diferents proves i activitats, però el punt àlgid del festival serà el dissabte 15 de juny amb la marxa cicloturística de 125 km Girona Gran Fondo. La marxa travessa diversos espais paisatgístics com la zona volcànica de la Garrotxa.

Enguany, com a novetat, existeix l'opció d'allargar el recorregut fins a 142 km fent la pujada cronometrada al Rocacorba, una de les muntanyes d'importància comunitària de la província de Girona on es fan diverses activitats de muntanya i esportives. Té un ascens de 13,8 km, 881 metres de desnivell i una mitjana del 6,5%.

Al llarg de la cursa els ciclistes trobaran punts d'estacionament on podran recuperar forces, i en finalitzar es farà una botifarrada amb tots els participants.

L'esdeveniment internacional finalitzarà amb el lliurament de premis.



Sea Otter Europe

Des del 2017, Girona també és l'amfitriona del Sea Otter Europe Costa Brava – Girona Bike Show Festival, una fira internacional on milers de visitants i les millors marques del mercat de bicicletes es troben.