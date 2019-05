Els hàbits de consum han canviat molt i els consumidors són més exigents

Les necessitats i els hàbits de consum han canviat molt en els últims anys, els consumidors no busquen el mateix que abans quan van a una botiga física. S'han tornat més exigents i el procés de compra s'ha transformat.

Ara els consumidors estan més informats, disposen de molts canals de compra, els agrada comparar i comprar de forma racional. Volen tenir diferents experiències segons el canal de compra que escullen. Si opten pel comerç en línia busquen garanties en l'estoc dels productes, terminis d'entrega curts i àgils en els mètodes de recollida i seguretat pel que fa al pagament i, sobretot, comoditat.

Tot i això, quan els clients escullen desplaçar-se a la botiga física, busquen un altre tipus d'experiències de les quals no poden gaudir amb la compra en línia.

Experiència Nespresso a l'interior de la botiga · MediaMarkt Girona

L'estudi elaborat per Experian Marketing Services explica que, a Espanya, la compra exclusivament en línia no té encara l'arrelament que s'observa en altres països; aquestes compres són ocasionals i per a productes concrets. S'utilitza, i cada cop creix més, però no com a canal habitual de compra. De fet, aproximadament una quarta part dels consumidors no realitza compres en línia i el 53% ho fa de forma no habitual i sempre compaginant-ho amb el canal tradicional o fora de línia.

Segons les últimes dades de l'Associació per a la Investigació dels Mitjans de Comunicació (AIMC), la televisió encara és el primer canal en volum de negoci, amb gairebé un 39% del pastís publicitari. El segment digital representa el 32%. La televisió continua tenint un poder d'atenció que no és tan senzill d'aconseguir amb els mòbils.

Així com han canviat els hàbits de consum també ho han fet les formes d'oferir serveis a les botigues.

Són moltes les que avui dia ofereixen tallers o proves gratuïtes perquè els seus clients puguin aprendre a utilitzar les possibles noves adquisicions, i aquesta possibilitat els fa convèncer més de la venda.

Demostració del robot de cuina · MediaMarkt Girona

L'experiència en la compra és molt important perquè els mateixos usuaris es decideixin a l'hora de triar els productes.

També fan agafar més confiança amb la marca i la botiga, i viure-ho com una experiència ludicosocial i no només comercial.

MediaMarkt Girona és una d'aquestes botigues en les quals el client, a banda de trobar una àmplia oferta de serveis i garanties i l'atenció dels treballadors per poder tenir una experiència de compra enriquidora i encertada, també compta amb diversos tallers gratuïts perquè els seus clients puguin aprendre a utilitzar les seves noves compres i treure'n el màxim partit.

Les temàtiques dels tallers solen centrar-se en els grans llançaments comercials de productes com Apple tant d'iPhone com el Mac; les novetats dels mòbils Samsung o formació per iniciar-se a la fotografia i entendre el funcionament del robot de cuina.

A més, si els clients volen profunditzar en les seves formacions també compten amb tallers amb un petit cost per aprofundir en el potencial dels articles.

Taller de fotografia a l'exterior amb «smartphone» · MediaMarkt Girona

Normalment les que més se sol·liciten són les de fotografia. A més, els tallers s'imparteixen tant dins com fora de la botiga per practicar a l'exterior i per vincular-ho o participar de l'espai.

Cada vegada que arriba un producte nou, es fan tallers per provar-lo i exposar-lo al mercat.

També disposa del servei TechBuddy, el partner d'atenció tècnica a domicili. És un servei molt còmode perquè si els clients tenen problemes amb els seus dispositius a la llar, o no entenen com funciona, la botiga els ofereix el servei d'un tècnic expert que presencialment al domicili l'hi arreglarà o formarà el client amb el que necessiti per satisfer l'usuari.

Aquest és també un servei cada cop més requerit per la quantitat de gent que vol evitar desplaçaments i els resulta més còmode i pràctic poder comptar amb aquest tècnic en lloc de desplaçar-se a la botiga.