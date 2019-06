Els tres problemes tecnològics que més preocupen a la societat

La tecnologia genera excel·lents oportunitats per connectar les nostres vides, en canvi, vivim múltiples situacions en les quals perdem el temps i això ens ofusca, com quan no ens arriba el wifi a tota la casa o quan no sabem connectar Netflix a la televisió.

Mantenir-se al dia amb l'última tecnologia o fer que funcioni és, en nombroses ocasions, una preocupació, en alguns casos ens enfrontem a una nova problemàtica que els experts denominen «tecno-estrès».

Els tres problemes

Respecte a quins són els tres problemes o situacions que més estressen en l'àmbit de la tecnologia, un 54% dels enquestats, en l'estudi realitzat per l'empresa Zinklar Research, han contestat que el mòbil, com a dispositiu més estès al nostre país, és el que més maldecaps provoca, en concret en el moment de canviar a un nou terminal i el pas de contactes i informació de l'antic al nou.

Gairebé la meitat dels entrevistats havien comprat un telèfon mòbil en els dotze mesos anteriors a l'enquesta.

El segon problema tecnològic que més estressa és la primera instal·lació d'un ordinador i el seu software, a quasi la meitat dels enquestats (48%), seguit de la configuració d'una xarxa wifi, situació d'estrès per al 46%.

El segment més jove consultat (de 16 a 25 anys) no manté la tendència general i considera més estressant la configuració del seu wifi que la primera instal·lació d'un nou ordinador o un canvi de mòbil, tecnologies amb les quals se senten més còmodes.



Nivell de coneixement tecnològic

A l'hora de preguntar sobre el seu nivell de coneixement tecnològic, només el 6% es considera a si mateix un «expert» en la matèria i creu que està al dia de les últimes tendències, davant del 56% que creu que tenen certs coneixements i el 8% que assegura que té manca de coneixements i sempre demana ajuda. Aquest desconeixement tecnològic s'accentua a partir dels 55 anys i representa un 66% dels enquestats. Tot i així, els espanyols resulten ser bastant «aventurers» i autodidàctics a l'hora d'enfrontar-se a dificultats tecnològiques o electròniques.

Així, un terç dels enquestats van respondre que ells mateixos s'atreveixen a configurar les opcions de la seva Smart TV o a realitzar les actualitzacions del seu antivirus o altres programes. Un 74% dels enquestats afirma que ha de recórrer a les instruccions per configurar o conèixer les funcionalitats de les Smart TV, seguit de la configuració wifi, routers i repetidors de wifi amb un 70%.

Un de cada quatre demana ajuda a un amic o familiar a l'hora d'instal·lar el seu nou ordinador i el software corresponent, exactament el mateix percentatge dels que s'atreveixen a fer-ho pel seu compte.



Falta de temps, ganes o desconeixement, motius per recórrer a un tercer

Pel que fa als motius, el 57% recorren a un tercer per resoldre algun problema amb un dispositiu electrònic per falta de coneixement.

Un 11% afirma haver de demanar ajuda per falta de temps o perquè no li agrada la tecnologia (9%).

Quatre de cada deu enquestats responen que han hagut de tornar alguna vegada a la botiga on han comprat el seu aparell electrònic per no entendre com funcionava. Aquest percentatge és molt similar en dones i homes.



Serveis professionals

Segons les dades que es desprenen de l'estudi, més de la meitat de la població, en especial la gent gran, no té les capacitats bàsiques per afrontar una transformació digital, i això pot provocar que part de la població quedi exclosa, ja que amb aquests canvis tan ràpids no sempre podem assumir-ho i incorporar-ho tot a les nostres pràctiques digitals.

Pot ser una opció psicològicament adaptativa i facilitadora, un percentatge molt alt dels enquestats (tres de cada quatre), tant homes com dones, consideren molt interessant que existeixi un servei d'assessorament integral amb una important oferta de serveis que comptin amb assistència a domicili. Un servei al client que els ajudarà en les seves pròpies llars a configurar, instal·lar o arreglar tot tipus d'aparells electrònics.

Conscient d'aquesta problemàtica, MediaMarkt ha seguit en els últims anys una estratègia de transformació digital que posa especial enfocament a l'aposta per la conveniència del client a través dels serveis i l'omnicanalitat.

L'objectiu és acompanyar el client en el món digital, convertir-se en el seu soci i ajudar-lo a treure el màxim partit de la tecnologia.

Des de l'any passat compten amb el servei TechBuddy, un equip de tècnics que ajuda els clients en qualsevol mena d'assistència tecnològica que els sorgeixi a la seva llar. Avui dia ja han superat els 12.000 serveis a domicili.

En aquest sentit, les botigues físiques compten amb zones especialment dissenyades per facilitar gestions relatives als serveis.