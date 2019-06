Boia NitEl punt de trobada tradicional del poble de Cadaqués

El poblet per excel·lència de la Costa Brava, el més conegut, pintoresc, el més bell, el més visitat i el més autèntic és Cadaqués. També és en aquesta vila on es troben els millors còctels del mediterrani reunits en el Boia Nit de Cadaqués, un espai de tertúlia obert al mar que forma part del paisatge de la Costa Brava des del 1946. El Boia Nit és un punt de trobada tradicional de la societat cadaquesenca. Amb l'arribada dels primers turistes, es va convertir en un espai de tertúlia on aquests es barrejaven amb gent del país.

Allà s'hi troba Manel Vehí, la quarta generació de propietaris del bar Boia i un dels millors coctelers del món. Malgrat la seva joventut, ha guanyat diferents competicions de cocteleria com el campionat estatal The Excellence Project, concurs de cocteleria de Maxium Espanya celebrat el 2017. Juntament amb Jonathan Pallaruelo van aconseguir el primer premi gràcies al còctel Good Friends. Va fer el primer aprenentatge juntament amb Ferran Adrià i Juli Soler al mític restaurant El Bulli.

A Cadaqués, Vehí comparteix amb els seus clients una extensa carta de còctels i combinats que revelen, alhora, la seva experiència adquirida i un esperit creatiu que reserva agradables sorpreses. Entre ells destaquen els còctels anomenats Gintonic Kontos ?Kontos és el cognom dels avis materns d'en Manel Vehí, originaris de les illes gregues?; Cinque Terre, elaborat amb diferents productes mediterranis, d'entre els quals destaquen el plàncton i el fonoll marí de Cadaqués; i el còctel Azahar, maridat aquest amb una proposta gastronòmica del xef Ramón Freixa, format per flor de taronger macerada amb pebre de Madagascar, suc de ruibarbre i essència de canyella.

Molts personatges il·lustres s'han assegut en aquesta talaia privilegiada de la badia de Cadaqués. Artistes com Salvador Dalí, Man Ray o Marcel Duchamp. Escriptors de la categoria de Gabriel García Márquez, Carles Barral,Javier Tomeo, J. V. Foix o Josep Pla. Actors com Kirk Douglas, Yul Brynner, Fernando Rey, Marcel Borràs, Aina Clotet o Kit Harrington. Cineastes com Ventura Pons, o Agustí Villaronga.

Ara, Vehí ha estat escollit com a assessor de cocteleria de cinc hotels de luxe: l'hotel Peralada Wine Spa & Golf, el Casino Peralada, l'Alàbriga Hotel de Sant Feliu de Guíxols, The Principal Madrid Hotel i el Grand Hotel Central de Barcelona. Vehí ha dissenyat la carta de còctels (amb alcohol i sense) d'aquests prestigiosos hotels.