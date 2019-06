Conèixer el territori gironí sobre la bicicleta i a cop de pedal

Per als més esportistes o per a aquells que us agradi gaudir de la natura, una opció molt destacable és la d'anar amb bicicleta. Especialment a la província de Girona s'ha instal·lat amb força les conegudes Vies Verdes, rutes lliures de trànsit per fer amb aquest vehicle i explorar la diversitat de fauna i flora que conforma la demarcació. Aquestes rutes permeten conèixer i descobrir racons inèdits i tresors de la província de Girona que recull mar i muntanya. La totalitat de les vuit rutes de Vies Verdes comprenen 140 quilòmetres i 5 comarques.

La Ruta del Carrilet, que es divideix en dos, és una de les més conegudes pels usuaris. La primera part, d'Olot a Girona, té un traçat de 57 quilòmetres i travessa tres comarques i dotze pobles recorrent les valls dels rius Fluvià, Brugent i Ter. Compta amb un suau pendent des d'Olot (440 m) fins a Girona (70 m) i el seu punt més alt se situa al coll d'en Bas, a 558 metres sobre el nivell del mar. El recorregut, apte per a vianants i bicicletes, es troba en molt bon estat, condicionat amb nous ponts, baranes i senyalització. Aquesta ruta travessa llocs de gran importància paisatgística, ecològica i cultural. Comença a la zona volcànica de la Garrotxa i arriba fins a la vall del Ter i les deveses de Salt i Girona. Permet conèixer els recursos naturals de la zona volcànica de la Garrotxa, el castell d'Hostoles i els municipis d'Anglès, Sant Feliu de Pallarols i Girona, entre molts altres. A la ciutat de Girona connecta amb el següent tram de ruta, per tots aquells que vulguin continuar. La segona part té un recorregut de 39,7 km, amb un pendent suau des de Girona fins a Sant Feliu de Guíxols (15 m), i assoleix el punt més alt a Cassà de la Selva (136 m). Seguint la ruta de l'antic tren de via estreta Girona-Sant Feliu, permet conèixer dues comarques, el Gironès i el Baix Empordà, des de la conca del Ter fins a la vall del Ridaura, passant per la depressió de la Selva.

A banda d'aquesta ruta, també compta amb moltes altres que permeten conèixer més profundament la ciutat de Girona i Sarrià de Ter, com també la via verda que uneix els municipis de Palamós i Palafrugell passant per la Bisbal d'Empordà o la també coneguda Ruta Termal, que té un recorregut de 14,8 km i connecta la via verda del Carrilet II, a l'altura de Cassà de la Selva, amb la Via Augusta o Camí Ral, a prop del PGA Golf de Catalunya. El seu traçat, que presenta un suau pendent, permet gaudir d'una gran diversitat paisatgística, gràcies als camps de conreu, els boscos de roureda i la plana selvatana, des d'on es pot contemplar la bona panoràmica que formen el massís de les Guilleries i el massís del Montseny. A més, la ruta transcorre pel centre urbà de Caldes de Malavella, on es pot descobrir com l'aigua termal ha esdevingut símbol d'identitat del municipi, ja sigui visitant els balnearis, les Termes Romanes o fins i tot tastant l'aigua de les seves fonts a una temperatura pròxima als 60 °C.

També hi ha rutes per descobrir Olot, Ripoll, Campdevànol o Sant Joan de les Abadesses, entre altres municipis de la província.