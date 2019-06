La cuina empordanesa de Vilajuïga

L'establiment Can Maricanes és un restaurant familiar de cuina tradicional empordanesa que ha passat de generació en generació. A la pintoresca localitat empordanesa de Vilajuïga es troba una masia que va obrir les portes del seu restaurant el 1972 gràcies a l'avi Ricard i a l'àvia Rosa.

En aquest establiment d'ambient rústic i d'allò més familiar, es pot gaudir de les millors receptes de la cuina tradicional empordanesa elaborades seguint la tradició i respectant els sabors de tota la vida.

Entre els plats més destacats de la carta es troben l'escudella i la carn d'olla, l'ànec amb olives, el pollastre amb escamarlans, els canelons, el xai rostit, la carn a la brasa i una gran varietat de postres casolanes.

El restaurant disposa de sales privades per a celebracions i esdeveniments, una terrassa, una zona d'aparcament per a clients i es poden fer reserves amb antelació. Un lloc ideal per anar-hi amb grup o amb la parella.