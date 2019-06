La cuina marinera de Cadaqués

El 1982, Rafa Martín i Carme Faixó van obrir el restaurant Can Rafa, situat al passeig Marítim de Cadaqués, amb la qual cosa continuaven la tradició familiar al món de l'hostaleria: amb Casa Anita i bar Melitón, ambdós ubicats també al poble de Cadaqués.

Can Rafa és, des de fa temps, un referent dins el món gastronòmic del poble de Cadaqués i la comarca de l'Alt Empordà.

La seva gastronomia es basa en la cultura mediterrània i ofereix plats de la cuina de mercat especialitzada en peix fresc del cap de Creus. Una llarga trajectòria que marca el present de l'establiment.

És des d'aquest entorn totalment mariner i des d'aquesta filosofia mediterrània la que fa possible que el restaurant Can Rafa del poble de Cadaqués pugui oferir els millors plats amb tota la qualitat i frescor que el mar entrega en forma de fruits i plaers per al paladar, sempre amb aquell toc especial de la seva saborosa i cuidada cuina.

Alguns dels suggeriments de la carta de l'establiment són les anxoves de Cadaqués d'elaboració artesanal, les gambes petites de Roses, les tallarines, els calamars a la romana, la sopa de peix, l'arròs Can Rafa amb cabra de mar, l'arròs negre i la paella de llagosta de cap de Creus de pesca pròpia. El restaurant també destaca per les seves postres, que són d'elaboració casolana i els vins de collita pròpia.

L'establiment, situat al passeig de Cadaqués i a pocs metres de la platja, és conegut per ser un restaurant familiar especialitzat en peix fresc del dia.

Pel que fa a les instal·lacions, el restaurant Can Rafa compta amb una acollidora terrassa amb vistes directes al mar Mediterrani en un lloc acollidor i tranquil del poble de Cadaqués.