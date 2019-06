Descens fluvial pel riu Ter amb caiac des de Colomers

Conèixer el riu Ter d'una forma lúdica i esportiva és la proposta d'estiu de Kayak del Ter, una empresa de turisme actiu i ecoturisme especialitzada en el descens en caiac i canoa canadenca pel riu. El punt de trobada de Kayak del Ter és el poble de Colomers, on l'empresa té muntat el seu xiringuito amb una zona de pícnic a l'aire lliure. El descens amb caiac passa per diferents trams que recorren zones de les comarques del Gironès i el Baix Empordà d'un gran valor paisatgístic. Un dels trams que ofereixen, on el riu és més tranquil, és el de Sobrànigues, a Colomers. El més llarg que ofereixen, pensat per a gent en forma i que es fa amb un monitor, és el de St. Julià de Ramis, Celrà a Flaçà.

El més popular és el que va de Colomers a Verges, d'unes dues hores aproximadament. Tram que serpenteja per un mínim corrent que et desplaça per un dels millors boscos de ribera mediterranis de l'entorn. Aquest tram es fa en caiacs de dues o tres places i es pot combinar amb senderisme, cicloturisme, marxa nòrdica i segway.