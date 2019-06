Desconnectar al càmping Les Tries

A la ciutat d'Olot, capital de la comarca de la Garrotxa, una de les millors propostes pel que fa a allotjament i diversió és el càmping Les Tries. L'entorn natural propi de la zona volcànica de la Garrotxa és el millor lloc per descansar i gaudir d'uns dies de tranquil·litat en família.

Les rutes en bicicleta -vies verdes- i els diferents camins que recorren la zona són una bona opció per combatre l'estrès del dia a dia i relaxar-se. L'establiment està situat a 40 minuts de l'estació d'esquí Vallter 2000, a 45 minuts de la platja (Empuriabrava) i just davant del riu Fluvià.

Al càmping Les Tries hi ha lloc per a les autocaravanes, que compten amb parcel·les amb electricitat i instal·lacions sanitàries, les tendes de campanya per viure l'experiència d'acampar a la natura i també disposen d'habitatge mòbil (per viure la comoditat de casa al càmping), en unes tranquil·les i espaioses parcel·les.

Pel que fa als serveis, destaca la zona de restaurant i bar amb el menú del campista i wifi, la zona d'informació turística sobre la Garrotxa i Olot, rentadora i assecadora, instal·lació sanitària, dutxes i WC inclosos, així com la zona d'oci amb piscina, ping-pong o tennis taula.



El restaurant

El restaurant càmping Les Tries té com a tret identitari la cuina tradicional catalana de la comarca de la Garrotxa.

Ingredients de gran qualitat i de la terra que, juntament amb la mà de la cuinera experimentada, no deixen indiferents els clients que proven els saborosos plats que ofereixen. Compten amb diversos menús per triar: el de cap de setmana, menú del dia, menús per a agències i menú per a esdeveniments diversos. L'experiència i el tracte familiar fan del restaurant un bon lloc per celebrar casaments, batejos o comunions, entre d'altres coses.

Per altra banda, el càmping Les Tries compta amb una zona de bar, la qual té terrassa coberta i descoberta. Les tapes i entrepans estan fets amb productes casolans i de la terra, cosa que els converteix en irresistibles.