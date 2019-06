Dia en família a les atraccions d'Aquabrava

Viure un dia sensacional i refrescant a l'Alt Empordà envoltats d'una esplèndida vegetació és el que ofereix l'Aquabrava de Roses. El parc aquàtic presenta cada temporada alguna novetat. El 2017, en el marc del 30è aniversari, van ampliar la zona infantil Tropic Island, l'any passat van inaugurar el Pirate Island, una zona infantil ambientada sota la temàtica dels pirates i les oficines i taquilles i la zona d'entrada dels clients, afegint unes zones d'ombres amb tendal. També van reformar la gran piscina que rep les atraccions Río Danube, Río Bravo, Río Grande, Colorado i Missisipi. Aquest 2019 l'equip s'ha centrat a reformar i mantenir les instal·lacions, augmentar les zones verdes i vegetació, decoració amb pintura i moltes més coses que no es veuen però que no per això són menys importants.

Aquabrava és una empresa en constant renovació i conscient amb el medi ambient, paràmetres molt importants per satisfer i fidelitzar els clients. Aposta pel turisme familiar, per això es troben sota el paraigua de Destinació de Turisme Familiar i formen part de l'Estació Nàutica de Roses.

Des de 1987, actualment compta amb 19 atraccions, tres bars i dos restaurants i 10 hectàrees de parc.

A Aquabrava hi ha atraccions imprescindibles com el misteriós Black Hole (un tobogan negre de 125 cm), l'Octospeed, amb les seves 8 pistes ràpides per baixar a un ritme trepidant i molt divertit i a més amb pantalles on surt la velocitat de baixada i qui guanya, la piscina d'onades, l'Anaconda (atracció familiar de 200 m de recorregut) i la Cobra, una atrevida atracció per tallar la respiració.

El visitant també hi pot trobar tota mena de serveis: restaurant self-service, hamburgueseria-pizzeria, bar-snack, botiga de regals, consigna, oficina d'informació turística, terrasses amb agradables vistes, wifi, vestuari i dutxes, servei d'autobús per als clients i aparcament gratuït.

A més compta amb diverses promocions, una d'aquestes, amb el carnet del subscriptor del Diari de Girona aconseguireu un 2x1 per al dissabte o el diumenge.

El parc està obert des del 5 de juny i fins l'11 de setembre de 2019, cada dia de 10.00 a 19.00 h.