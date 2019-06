Diversitat de festivals a l'estiu a les comarques gironines

Els festivals d'estiu s'han convertit en una cita obligatòria entre juny i agost a les comarques gironines, sobretot a la Costa Brava. I és que a més de ser ric en patrimoni, paisatge i identitat, actualment la demarcació és una destinació que disposa d'un ampli ventall de festivals de música.

El públic pot sintonitzar amb les millors propostes de música clàssica, òpera, jazz, pop i rock, sense oblidar les tradicionals trobades d'havaneres i els concerts de sardanes. A banda d'una cita cultural, aquests esdeveniments repercuteixen econòmicament en les seves respectives zones.

Durant tot l'any, els festivals de la Costa Brava i el Pirineu de Girona envaeixen els espais més idíl·lics i representatius de la demarcació, amb propostes locals i internacionals que conviden a conèixer el territori d'una manera diferent.

A l'estiu, la Costa Brava és un autèntic festival de festivals de música. El territori té el privilegi d'acollir diversos esdeveniments musicals que sonen d'allò més bé, alguns dels quals s'han consolidat en el panorama cultural del país i coincideixen a oferir una programació de concerts de figures nacionals i internacionals en escenaris singulars de gran personalitat. De la combinació d'artistes de primer nivell i entorns màgics sorgeixen propostes com el Festival Jardins de Cap Roig, de Calella de Palafrugell, que es durà a terme del 12 de juliol al 21 d'agost. L'auditori s'instal·la en un jardí botànic al costat del mar, on actuen importants personalitats del món de la dansa, les músiques del món, el jazz, la música clàssica i altres. Enguany hi participen artistes com Sting, Ben Harper, Taburete, Aitana o Rozalén.

També s'ha fet un bon lloc en l'agenda cultural estiuenca el Festival de Músiques de Torroella de Montgrí del 2 al 22 d'agost, que omple el fantàstic nucli antic i altres espais de la vila amb la millor música clàssica, músiques del món i altres propostes sorprenents. També, a l'Estartit, és conegut el Festival de Jazz del 25 al 28 de juliol que es fa al Molinet, l'espai idíl·lic que representa la costa Mediterrània en la seva esplandor. La Costa Brava acull altres propostes com és el Festival Internacional de Torremaria de la Bisbal d'Empordà, un cicle amb cinc nits de música en viu amb un cartell estilísticament obert. També hi ha el Festival de Rumba Catalana de Palamós, una aposta del municipi per la rumba amb un gran cartell d'actuacions que fa que cada any les persones que gaudeixen amb aquesta música, trobin un gran espai i una molt bona programació.

També al Baix Empordà es duu a terme el Festival Ítaca, Cultura i Acció, el qual aglutina propostes culturals de qualitat a un preu assequible, amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. El festival, que va arrencar a principis de juny, se celebra en una desena de municipis del Baix Empordà en espais de gran bellesa.

I durant tot l'estiu, el municipi de Castell-Platja d'Aro organitza més de setanta actuacions musicals sota el nom d'Estereofònics, la marca que aplega els diferents festivals del municipi. Un dels quals és el Xalaro, el festival per a les famílies.

Però, una de les cites tradicionals més esperades any rere any és la Cantada d'Havaneres de Calella de Palafrugell, que enguany arriba a la seva 53a edició. La localitat s'omple de gom a gom per a la cantada, i la cala del Port Bo –on s'instal·la l'escenari– esdevé una platea improvisada d'embarcacions on no cap ni una agulla.

A l'Alt Empordà trobem la referència del festival de Peralada amb cites de nivell internacional i també el Portalblau, el festival d'estiu de l'Escala. És la combinació d'una excel·lent programació que inclou música, però també altres disciplines artístiques com el circ o la dansa, amb escenaris tan colossals com l'àgora grega de les ruïnes grecoromanes d'Empúries, el Mar d'en Manassa, la Platja de les Barques o l'Alfolí de la Sal.

A Pals es duu a terme el White Summer, un festival pioner i únic en el seu format i contingut que reuneix les últimes tendències en arts escèniques, disseny, música i gastronomia. Mar, ciutat i també muntanya són llocs ideals per gaudir de la bona música. És el cas del festival Planestiueja't, de la Gar­rotxa.