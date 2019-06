DdG PLATJA D'ARO

La música serà la protagonista aquest estiu a Castell-Platja d'Aro amb la celebració de la cinquena edició d'Estereofònics, la marca que aplega des del 2015 tots els festivals, actuacions i espectacles musicals d'estiu del municipi. Enguany ofereix 82 concerts que es duran a terme a la vila, majoritàriament gratuïts, a l'aire lliure i de múltiples gèneres: del jazz a la música de cambra, tot passant pel surf o el rock'n'roll. També engloba la 6a edició del festival Xalaro, dedicat al públic familiar.

Per donar la benvinguda, es va programar una jornada inaugural, el dissabte 1 de juny de 18 a 20 h, amb sis concerts gratuïts, de petit format, d'estils diversos, a l'aire lliure en tres escenaris a Platja d'Aro.

Festival Propers

Cal destacar la segona edició del Festival Propers a Castell d'Aro, un cicle de concerts de petit format amb artistes emergents o consolidats del nou panorama musical del país, declarat Bé Cultural d'Interès Nacional. Va donar el tret de sortida Jordi Lanuza el 2 de juny i PavvIa el 9 de juny. El diumenge 16 actua Ramon Aragall i tancarà el festival Clara Peya el 30 de juny a les 19 h.

Festival Nits de Jazz

Un altre dels espectacles emblemàtics que un estiu més acollirà Platja d'Aro és el Festival Nits de Jazz, que arriba a la 22a edició. Ofereix 10 concerts gratuïts cada divendres del 6 de juliol al 31 d'agost a les 23 h a la platja Gran de Platja d'Aro i un total de 160 que comença el 28 de juny. El festival presenta una proposta eclèctica que aposta per les principals formacions del panorama del jazz català, però també artistes internacionals; i als estils musicals que hi fan frontera i el complementen gospel, swing, soul, blues, musicals.

Desemboca Rock'n'Roll Festival

L'aposta de Platja d'Aro per fer arribar gratuïtament i a l'aire lliure el rock'n'roll, el garatge, el rhythm'n'blues, el soul i el blues amb formacions capdavanteres en els seus gèneres, al cor de la Costa Brava i al bell mig de l'estiu.

Enguany l'activitat s'avança dues setmanes i es concentra en dues jornades (6 i 7 de juliol), però repeteix la fórmula de combinar els concerts a l'escenari principal a la plaça dels Estanys amb l'extensió puntual amb una actuació a un local de la població.

Cicle de sardanes i havaneres

La Cantada d'Havaneres i Cançons de Taverna a Cavall Bernat ha esdevingut una de les cites clàssiques del gènere i amb més tradició gràcies a la qualitat de les formacions participants, l'entorn on es desenvolupa, i la seva gratuïtat. Enguany, la 37a edició és el dissabte 13 de juliol (22.30 h) a la platja Gran amb la presència de tres de les formacions més consolidades del gènere, cadascuna amb el seu estil: el clàssic i tradicional de Port Bo, els tons cubans de Son de l'Havana, i el toc femení de Susanna del Saz. Com a cloenda repeteixen La Bella Lola i El Meu Avi. Al llarg de l'estiu s'han programat set cantades d'havaneres més, en format més reduït a diversos punts del municipi; i també quatre audicions de sardanes.

Festa Major de s'Agaró

La principal novetat d'enguany és la incorporació de les propostes musicals de la recentment recuperada Festa Major de s'Agaró. S'Agaró ha recuperat una de les tradicions que no poden faltar a cap vila del país, la seva Festa Major. El 15 i 16 de juliol se celebrarà a la plaça Sant Pol amb Som Reggae FM, Dalton Bang i La Band Gogh.

23è Festival Internacional de Música de s'Agaró

Gràcies a la qualitat dels seus intèrprets i a la seva programació, s'ha consolidat com una de les principals propostes d'estiu en música de cambra de les comarques de Girona i d'arreu del país, donant continuïtat a l'històric i més antic festival de la Costa Brava, el de Senya Blanca, iniciat per Eduard Toldrà i continuat per Xavier Montsalvatge. Els concerts tindran lloc del 20 de juliol al 21 de setembre.

16è Festival de Guitarra

Des de fa anys, Platja d'Aro també és escenari d'alguna de les actuacions del Festival de Guitarra Girona Costa Brava. Una relació que es va iniciar des del moment en què aquesta proposta musical va començar a estendre les seves seus i es va apropar cap a les poblacions de la Costa Brava. Per a l'edició d'enguany acull tres concerts dels intèrprets consolidats Enrique Muñoz, Marcel Torres & Edgar Massegú i Federico D'Atellis amb l'aposta per nous talents.

Festa Major de Platja d'Aro

La vila celebra la seva festa d'estiu, del 14 al 18 d'agost, amb un ampli conjunt d'activitats, per fer-la variada, dinàmica i engrescadora amb concordança amb el seu cosmopolitisme. Durant cinc tardes i nits hi ha programades una desena d'actuacions de múltiples gèneres.

Festa Major de Castell d'Aro

La celebració, del 6 al 10 de setembre, proposa un programa amb més d'una vintena d'actes, de caràcter popular i també nocturns, majoritàriament gratuïts, amb quatre vetllades d'estil divers, per engrescar tots els públics.

7è FestiSurf Costa Brava

El 21 de setembre es farà la nit temàtica dedicada al surf-rock, un estil musical de caràcter bàsicament instrumental, nascut a Califòrnia a la dècada dels 60. Hi actuen quatre formacions d'àmbit nacional i internacional,i enguany el principal atractiu és el concert de celebració dels 10 anys de Los Mambo Jambo acompanyats per l'Arkestra.