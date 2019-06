Festival ítacaCultura i acció a l'Empordà

El festival ÍTACA, Cultura i Acció, que combina concerts multitudinaris amb actuacions musicals de petit format, omple un any més de música diverses poblacions de l'Empordà amb l'objectiu de reivindicar la cultura com a dret bàsic. El festival es posa en marxa amb l'arribada de l'estiu amb una combinació de música, teatre i altres activitats lúdiques i de reflexió.

La cantant Núria Graham ha debutat a ÍTACA per actuar en un dels escenaris amb més encant del festival: el Castell Gala-Dalí a Púbol el 14 de juny. Serà la seva única actuació d'estiu a Catalu­nya. Ha arribat amb el segon disc d'estudi publicat, Does It Ring a Bell? (el segell del Primavera, 2017), un treball ple maduresa malgrat la seva joventut.

La mítica banda de jazz Pegasus desembarca al Festival JazzPera el 29 de juny a La Pera, que es programa dins el Festival ÍTACA. Amb motiu del 40è aniversari de la seva fundació, el grup ha decidit realitzar una gira per acomiadar-se dels seguidors.

El cantant Diego el Cigala tancarà, el 7 de juliol, la setena edició del Festival ÍTACA, Cultura i Acció amb un concert molt especial a l'escenari de la platja de Port Bo que tancarà el cap de setmana de les tradicionals havaneres de Calella de Palafrugell. El concert forma part de la gira internacional de commemoració del quinzè aniversari de la sortida al mercat del seu aclamat disc Lágrimas Negras.

Berri Txarrak serà el cap de cartell de la nit del 22 de juny del festival de Sant Joan a la platja gran de l'Estartit, en el darrer concert que oferiran a les comarques gironines i que forma part de la seva gira de comiat dels escenaris. Creat fa més de 25 anys, és el grup de rock de referència internacional. El seguirà Doctor Prats, que amb només quatre anys, de Terrassa, ja té tres àlbums al mercat. El grup Iseo & Dodosound reposiciona el reggae i el dub a l'estat espanyol en una proposta en què els ritmes jamaicans més electrònics es converteixen en una barreja increïble. També actuarà Vandal, que ha estat llançant-se a les pistes de ball amb la seva barreja de hardtek i reggae. També amb un missatge feminista i reivindicatiu, actuarà Pupil·les, que preté consolidar-se en un panorama que reclama a crits la feminització dels escenaris

Una de les principals novetats d'enguany del festival és que s'ha incorporat per primer cop un municipi de l'Alt Empordà (l'Escala). També incorpora un nou espai a la seva programació: el Terracotta Museu de la Bisbal d'Empordà.