El festival Rumb(A) Palamós incorpora un nou escenari a la Fosca

El Festival de Rumb(A)Palamós torna un estiu més per posar en valor la música popular i la tradicional en el gènere de la rumba catalana a la Costa Brava i per extensió a les comarques de Girona.

Enguany, per primer cop aposta per la creació d'un grup de música propi del festival Rumb(a)nd Palamós, així apareix un espai de pròpia creació amb músics de la rumba catalana de renom: Rafalito, David Torres, Àngel Rumbero, Marc Ventuvi. És un motiu perquè gent coneguda dins del món de la rumba catalana s'uneixi expressament per crear aquest nou grup, que actuarà exclusivament per al festival. El seu debut serà el 12 de juliol al parc del Convent dels Agustins. Els concerts seguiran el dia 19 de juliol amb l'actuació de Bemba Saoco, al passeig del Mar.

El festival programa concerts gratuïts i a l'aire lliure en diferents espais de Palamós. A més, per primer cop, també arriba a la platja de la Fosca, on s'incoporarà un nou escenari, i s'aposta per fer un concert de caire familiar el 20 de juliol amb animació infantil a ritme de rumba amb el grup Dantuvi.

En aquesta sisena edició la formació Maruja Limón, formada íntegrament per dones, serà l'encarregada d'obrir el festival el 5 de juliol a plaça Catalunya.

Miliu Calabuch, amb les seves versions dels clàssics de Peret, serà qui tancarà el festival el 26 de juliol.

El festival acull unes 2.000 persones anualment. Enguany no es farà el taller de rumba que es va fer l'any passat.

Molts músics repeteixen a Palamós com David Torres, un dels integrants de la nova banda Rumb(a)nd Palamós, que fa més de 25 anys que està dins del món de la rumba i que felicita l'Ajuntament per mantenir aquesta iniciativa.

Tots els concerts estan programats a les 22.30 h excepte el familiar de la Fosca, que serà a les 18.30 h, en horari infantil.

El Rumb(A)Palamós, que va néixer l'any 2014, compta amb el patrocini de l'empresa La Brava Beer i la col·laboració de la Diputació de Girona.