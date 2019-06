Gaudir dels parcs aquàtics de Girona

El món d'Aquadiver a Platja d'Aro i Water World a Lloret de Mar són el món dels Parcs Aquàtics de la Costa Brava. En els dos parcs aquàtics podreu gaudir de diferents atraccions com: piscina d'onades, rius ràpids, tobogans, kamikazes i les fantàstiques pistes toves. Un conjunt d'atraccions orientades tant per a públic infantil com per a adults. Els parcs aquàtics Aquadiver i Water World són l'espai perfecte per passar un dia inoblidable amb la família i amics. Trobareu els serveis més adequats en els mateixos parcs per obtenir el millor confort i experiència: restaurants, creperies, zones de pícnic i de descans per relaxar-se. Una proposta excel·lent per fer aquest estiu i viure l'adrenalina de les atraccions aquàtiques.

L'Aquadiver compta amb 23 atraccions, i va incorporar la temporada passada un nou tobogan a la zona infantil. Una de les més atrevides és l'Aqua Rocket, un tobogan de descens vertical on dins l'interior de la càpsula es gaudeix d'una caiguda lliure a velocitat espectacular. Juntament amb el Kamikaze Groc, que compta amb 60 metres de caiguda lliure. També hi podeu trobar atraccions infantils o per a tota la família, com el riu ràpid, en el qual recorrereu 140 metres sobre el flotador, o l'splash mountain, la muntanya russa aquàtica de 250 m de recorregut que es fa amb un vaixell neumàtic per a dues persones.

El parc aquàtic Water World de Lloret de Mar també ha estrenat ja la seva temporada amb un total de 30 atraccions per a tots els públics i repartides en una superfície de 140.000 metres quadrats en els quals es poden trobar: zones de pícnic, zones verdes i un servei de wifi, entre altres serveis. Entre les seves atraccions destaca l'Storm. Dos enormes embuts de més de quatre metres de diàmetre esperen el banyista després de recórrer més de 80 metres de tub, en els quals se sentirà literalment succionat per un remolí d'aigua cap a la piscina. La majoria de les atraccions amb les quals compta són per a tota la família, com Kiddie Island, un espai interactiu dissenyat per al joc dels més petits, o el Llac Relax, en el qual es pot nedar tranquil·lament sota la cascada o relaxar-se en la zona de bombolles hidroterapèutiques. Un bon lloc per desconnectar de l'adrenalina.