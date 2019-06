La Girona Episcopal

L'estiu també és un bon moment per dedicar el nostre temps al coneixement cultural i patrimonial del nostre entorn. La ciutat de Girona amaga molts racons inòspits.

Aquesta visita permet conèixer els tres edificis emblemàtics de la ciutat de Girona: la basílica de Sant Feliu, la Catedral i l'antic Palau Episcopal, avui Museu d'Art de Girona. Descobreix, així, un conjunt històric i artístic únic a Catalunya.

Tres conjunts patrimonials que resulten imprescindibles i complementaris per descobrir la història i l'art de la diòcesi gironina. Durant tot l'estiu pots gaudir de l'entrada conjunta Girona Episcopal, que permet visitar a un preu reduït de 10 euros.



La basílica de Sant Feliu

Pots començar la ruta visitant la basílica de Sant Feliu. Antiga catedral de Girona fins al segle X, actualment és un dels edificis més representatius de l'art gòtic català. Conserva en el seu interior obres d'art remarcables, com un conjunt de vuit sarcòfags paleocristians i l'escultura del Crist jacent (s. XIV). Avui dia és un dels edificis gòtics més representatius de la ciutat pel seu alt campanar, que data dels segles XIV–XVI.



La Catedral de Girona

A només uns minuts a peu de la basílica de Sant Feliu hi trobaràs la Catedral de Girona, un símbol de la ciutat amb més de 5 segles d'antiguitat. Situat al punt més alt del municipi, la seva única nau és la segona més gran del món, només per darrere de Sant Pere del Vaticà.

Els 90 esgraons de l'espectacular escalinata et duran fins a la porta d'entrada. Construïda entre els segles XI i XVIII, té la nau gòtica més ampla del món (22,80 m).

Hi destaquen el claustre romànic i la façana barroca, amb l'espectacular escalinata d'accés. Al Museu-Tresor s'exposen objectes de notable valor, com el Beatus de Girona (s. X) o el cèlebre Tapís de la Creació (s. XI), excepcional en l'art medieval d'Occident.

Museu d'Art de Girona

A tocar de la Catedral, situat a l'antic Palau Episcopal, es troba el Museu d'Art de Girona. Fundat l'any 1976, alberga la tercera col·lecció d'art romànic i gòtic més important de Catalunya. Hi descobriràs obres úniques de l'art català, des del romànic fins als nostres dies.

L'antic Palau Episcopal (s. XII-XVIII) aplega avui dia una de les col·leccions més importants d'art català dels segles X a XXI. Hi destaca el conjunt de retaules procedents d'esglésies i monestirs de la diòcesi gironina, com el de Sant Pere de Púbol (s. XV) o l'antic retaule de Sant Feliu de Girona, una obra extraordinària del Renaixement català (s. XVI).

Es pot adquirir el tiquet conjunt a qualsevol dels tres centres.

Hi ha reduccions de preu per a nens de 8 a 16 anys, estudiants majors de 16 anys acreditats, jubilats i persones amb discapacitat. També hi ha una tarifa especial per a grups turístics. Durant aquests mesos d'estiu l'horari és de 10 h a 19.30 h.