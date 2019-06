L'hostaleria per tastar i gaudir del descans a Girona

A la província de Girona hi ha una forta presència i vinculació amb l'hostaleria. El turisme és un dels motors econòmics principals de la demarcació i el sector serveis és un dels més preparats i especialitzats perquè sigui destacable. El paisatge de mar i muntanya del Pirineu de Girona i la Costa Brava fomenta la presència turística i la millora en el sector gastronòmic i hoteler. Aquesta diversitat de sabors i de productes de qualitat enriqueix l'oferta de restaurants de primer nivell. En aquest territori es pot trobar peix i marisc fresc, carn i embotits magnífics i un ampli ventall de productes de l'horta. Per acompanyar-ho tot, res millor que els vins de casa, els de la Denominació d'Origen Empordà. Aquests saborosos productes es combinen amb un clima i un territori divers que juntament amb la cultura gastronòmica donen uns resultats exquisits.

La cuina gironina és reconeguda arreu del món per la seva creativitat. Alguns noms il·lustres l'han situat al primer nivell mundial, com Ferran Adrià o els germans Roca. Però n'hi ha molts altres que també han fet de la gastronomia gironina tot un art i un símbol. Les estrelles Michelin no cauen del cel. A les comarques de Girona, la trobada entre la cuina tradicional i l'esperit innovador ha originat una autèntica constel·lació de restaurants extraordinaris. I no només en l'àmbit culinari, també compta amb diversos bars on la tria dels còctels és diversa. Alguns a primera línia de platja, per la qual cosa es pot gaudir, a més, del paisatge i la tranquil·litat. A vegades, alguns compten amb música en directe, ja que a l'estiu és molt comuna l'àmplia oferta musical.

Les comarques gironines també compten amb una àmplia i diversa oferta d'allotjaments, des de càmpings fins a hotels de cinc estrelles. Tot perquè el visitant pugui descansar amb totes les comoditats. L'opció d'allotjar-se en un càmping permet la proximitat del visitant i el contacte amb la natura i l'entorn. A la Costa Brava i el Pirineu de Girona hi ha més de 140 càmpings de totes les categories. Alguns d'aquests són considerats com els millors càmpings de l'Europa mediterrània, situats en entorns de gran bellesa i amb els millors serveis per al campista. Alguns, a més, compten amb diferents certificacions de qualitat turística o de qualitat ambiental.

Si el visitant prefereix les comoditats dels hotels per allotjar-se, hi ha un munt d'opcions a l'abast. Petits hotels amb encant, hotels-apartaments en primera línia de mar, hotels per desconnectar a la muntanya, pensions acollidores de caràcter familiar, allotjaments en edificis històrics... i de totes les categories, des de senzills hotels d'una estrella fins a la categoria 5 estrelles Gran Luxe. Alguns hotels compten, a més, amb diferents certificacions de qualitat turística o de qualitat ambiental.

Una altra opció més econòmica són els albergs. L'experiència inclou la convivència amb altres viatgers i turistes, cosa que permet intercanviar sensacions i vivències.