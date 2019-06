Llagostera Patrimoni d'interès nacional

Llagostera disposa d'un ampli patrimoni arquitectònic, algun d'aquest catalogat com a Bé d'Interès Nacional com la Muralla. L'Ajuntament, castell i muralla (els seus orígens se situen al s. XII tot i que les restes actuals pertanyen a un poderós conjunt fortificat dels segles XIV-XV, del qual es conserven tres torres. L'actual ajuntament té unes voltes a la Sala de Sessions que daten del segle XV); església parroquial de Sant Feliu (data del segle XVII, malgrat que ja se'n tenen referències des del 855); Casino Llagosterenc (es va construir a mitjan segle XIX, d'estil Noucentista); la Torre Albertí (és un exemple de les masies que tenien els grans propietaris rurals al s. XVI); Ca les Vídues (casal construït al segle XVI); can Coris(la residència d'un empresari del suro. Correspon a l'època més esplendorosa de la indústria); l'Agrícola (casal modernista construït el 1903 per acollir entitats i associacions).

A més, el municipi de Llagostera segueix apostant per potenciar el seu extens entorn natural de 76 km2 entre el mar i la muntanya, a cavall de les Gavarres i el Massís de l'Ardenya-Cadiretes. L'Àrea de Promoció Econòmica ha senyalitzat un total de tres rutes noves que permeten descobrir l'entorn natural i paisatgístic de Llagostera i que s'uneixen a les rutes ja existents. Aquests trams es poden fer a peu o en bicicleta seguint les senyalitzacions físiques o mitjançant l' app Natura Local i permeten connectar amb altres rutes ja existents situades a la comarca de la Selva. Hi ha dos tipus de recorreguts. Per una banda, hi ha aquelles rutes que estan connectades amb la Via Verda que enllaça Girona amb Sant Feliu de Guíxols (Ruta del bosc de la Torre, Ruta del Pla de Panedes, Ruta de Sant Ampèlit i Ruta dels Molins), amb recorreguts que oscil·len entre els 3,6 i els 15 quilòmetres.

D'altra banda, hi ha les rutes de l'Ardenya Prehistòrica i la Ruta de les Cadiretes, amb 5,1 i 4,4 quilòmetres de recorregut, respectivament, que permeten descobrir les restes megalítiques situades en el massís de les Cadiretes i els vestigis prehistòrics dels primers assentaments ibers que hi va haver a Llagostera. Aquestes actuacios s'engloben dins el pla estratègic de desenvolupament local de Llagostera, que té com a un dels seus objectius la posada en valor de l'entorn natural.