Un altre museu molt important de la ciutat de Girona és el Museu d'Art de Girona, visitable de 10 h a 19 h cada dia excepte els dilluns i diumenges de 10 h a 14 h.

El Museu es va fundar l'any 1976 com a suma de dues remarcables col·leccions. Té la seva seu a l'antic Palau Episcopal, un dels edificis més nobles i espectaculars de Girona. El museu també gestiona el conjunt patrimonial de l'Antic Hospital de Santa Caterina, que alberga una de les farmàcies hospitalàries més ben conservades d'Europa.

El Museu d'Art de Girona ofereix un ampli recorregut per l'art procedent de les comarques gironines, des del romànic fins a l'actualitat. La visita permet la descoberta d'obres excepcionals, com els retaules dels segles XIV i XV o la pintura del segle XIX, en un espai carregat d'història, l'antic Palau Episcopal, seu de la institució.

La col·lecció del Museu d'Art de Girona comprèn obres dels períodes: romànic, gòtic, renaixement, barroc, segle XIX, segle XX i XXI.

La visita a l'Antic Hospital de Santa Caterina permet veure els espais patrimonials de l'antiga capella i l'antiga farmàcia.

El museu disposa d'un ampli ventall d'activitats i recursos també per a famílies, dissenyats per descobrir l'art, experimentar amb diversitat de tècniques i pigments i, en definitiva, passar una estona entretinguda. Entre aquestes activitats trobem: un joc de realitat augmentada pensat per apropar els nens i nenes de 8 a 12 anys a les obres d'art del museu mitjançant l'observació dels animals que hi apareixen. La dinàmica és senzilla i funciona mitjançant una tauleta. També poden optar a celebrar-hi el seu aniversari, que serà d'allò més especial i diferent.

Els més petits de la casa també disposen d'un ampli ventall de làmines temàtiques que els permetran recórrer el museu resseguint i descobrint detalls de les obres exposades.