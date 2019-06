Navegar pel litoral gironí amb el Màgic Catamarà

Conèixer la Costa Brava i els seus indrets més esplèndids és molt més atractiu amb el Màgic Catamarà. L'embarcació proposa diverses rutes diàries que surten des del port de Roses. També ofereixen equips de snorkel gratuïts a bord del vaixell per poder descobrir el fons marí. De Roses al Parc Natural del Cap de Creus fent parada a cala Culip o cala Guillola dinant a bord; de Roses al Parc Natural de les Illes Medes parant a cala Montgó o a l'illa Pedrosa, dinant a bord; de Roses al cap Norfeu fins a Cadaqués a la tarda i parant al Racó de l'Home per fer snorkel. El Màgic Catamarà també proposa la Sunset Cruise, que navega per la badia de Roses amb música i es pot disfrutar d'un cocktail en un ambient màgic per la posta de sol i les llums de Roses. També navega fins al Port de la Selva seguint la costa fins al cap de Creus, fa parada a cala Culip per gaudir d'un bany i un aperitiu, fins a arribar al poble del Port de la Selva, on es desembarca durant una hora per visitar-lo. Finalment es navega fins a cala Taval per dinar una paella a bord i a cap Norfeu s'hi va a berenar.