Observar l'univers

La serra del Montsec, situada al Prepirineu català, ha estat reconeguda des de fa molts anys com un indret amb unes excel·lents condicions d'observació astronòmica, tant pels seus condicionants meteorològics com per la baixa afectació de la contaminació lumínica. Un indret ideal per visitar l'univers de la mà del Parc Astronòmic Montsec (PAM).

El parc està format per l'Observatori Astronòmic del Montsec (OadM), vessant científica i de recerca, i el Centre d'Observació de l'Univers (COU), vessant formativa-educativa i divulgativa-turística. Aquest darrer equipament acosta el visitant al món de l'astronomia i al medi natural del Montsec, i estableix un nexe d'unió entre turisme i ciència.



Edifici Central

L'Edi?ci Central del Centre d'Observació de l'Univers acull l'exposició permanent interactiva dedicada a l'astronomia i a les ciències de l'espai. L'exposició està dividida en tres espais. Comença amb la zona de recepció dedicada al Parc Astronòmic i al paper de l'astronomia en la societat.

El segon espai és la Sala de l'Univers, un recorregut des de l'origen de l'univers ?ns a les descobertes més recents. Finalment hi trobem un espai innovador, la Sala Starlight, dedicada a la protecció del medi nocturn contra la contaminació lumínica.

Ull del Montsec

El Centre d'Observació de l'Univers està format pel Planetari L'Ull del Montsec, una instal·lació excepcional, única al món. Consisteix en un planetari digital equipat amb un sistema de projecció 3D full dome (o en cúpula completa) que permet recrear el cel en qualsevol moment i projectar espectacles de realitat immersiva amb les més altes prestacions gràcies al sistema 3D actiu. Aquest equipament és alhora una platafoma per a l'observació del cel en directe. La seva cúpula de 12 m de diàmetre i la paret frontal s'obren completament (open), de manera que deixen el visitant sota l'espectacular cel del Montsec.

Parc de Telescopis

Un altre dels atractius del COU és el Parc de Telescopis, l'espai exterior del Centre dedicat a l'observació del ?rmament, tant de dia com de nit. El con?guren tres edi?cis amb cúpules astronòmiques que contenen dos telescopis catadiòptrics, un de 50 cm i un altre de 40 cm, un telescopi refractor de 15 cm, un celòstat per a l'observació del Sol i un conjunt de telescopis portàtils. Tots ells van equipats amb càmeres i accessoris per poder mostrar els objectes més variats del ?rmament. El telescopi de 50 cm s'allotja en un observatori-aula que té una capacitat per a 68 visitants asseguts.



Observatori Aula

Un d'aquests és l'Observatori Aula, que permet als visitants poder observar les estrelles a través de la projecció en vuit pantalles d'imatges de l'univers captades per un telescopi de 50 cm de diàmetre –completament controlat per l'ordinador–, i poder escoltar a la vegada les explicacions dels especialistes de l'observatori i interactuar amb la resta dels assistents a l'aula. El COU ofereix visites guiades nocturnes i diürnes.

El COU apro?ta les característiques naturals del ?rmament, les condicions meteorològiques i el cel lliure de contaminació lumínica del Montsec per fer observació del cel, tant de dia com de nit, en un entorn natural.

El cel del Montsec ha estat certi?cat com a Reserva i Destinació Turística Starlight pel Programa Home i Biosfera de la Unesco.