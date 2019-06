La pedra de Girona, una ruta a peu per l'entorn

Aquest itinerari transcorre per la zona est de la ciutat, a tocar del Barri Vell, en el que es coneix com la zona de les Pedreres, denominació que evoca el seu origen i funció històrica per a la ciutat. És un recorregut de dificultat mitjana, d'una durada de 30 a 45 minuts i es recorre una distància de 1.380 metres.

El recorregut, que segueix l'antic camí de la Ferradura i va ser un passeig per excel·lència de la població gironina fins a la urbanització de les pedreres, ens introdueix en el coneixement de l'anomenada pedra de Girona i permet descobrir alguns aspectes relatius a la seva composició i formació, ara fa milers d'anys. Alhora, mostra els antics espais d'explotació d'on s'extreia i evidencia la seva omnipresència en l'arquitectura patrimonial gironina, a més d'oferir unes vistes extraordinàries sobre la ciutat. El nom pedra de Girona prové del fet que aquest material es troba i s'ha explotat des d'antic a les rodalies de Girona. Es tracta d'una roca sedimentària calcària, l'origen de la qual se situa en el dipòsit de carbonats i restes d'organismes format en un mar tropical poc profund que fa 50 milions d'anys cobria aquesta zona. Es tracta d'una roca d'un color blanc grisós i blavós amb un alt contingut en fòssils, entre els quals destaquen els anomenats nummulits. Des de la plaça Catalunya, per dalt de la muralla, baixem a la torre del General Peralta i continuem pel passeig de Fora Muralla per baix, tombant a la dreta cap al camí de la Ferradura, seguint vers la torre d'Alfons XII (és el punt més alt de l'itinerari, i una gran talaia de 160 m d'altitud que permet gaudir d'una magnífica panoràmica de la ciutat tot recorrent el perímetre habilitat com a camí).

Abans d'arribar-hi, traçant el camí de la ferradura, passarem per la Pedrera Anglada (una de les darreres que van estar en funcionament). Per acabar, baixem a través del barri de les Pedreres per les escales dels Caputxins.