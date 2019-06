Planestiueja'tEl festival d'estiu de la Garrotxa

El Planestiueja't consolida la natura, la tranquil·litat i la bona gastronomia de la Garrotxa amb la música dels artistes. Se celebra tots els dissabtes dels mesos de juliol i agost. Aquest estiu és la quarta edició i ho farà amb un cartell eclèctic envoltat d'artistes amb una llarga trajecto?ria, artistes amb un futur prometedor i fundacions solida?ries com la Fundacio? Albert Bosch.

La fundació va néixer l'any 2004 fruit de la necessitat de NOEL ALIMENTARIA, SAU d'aportar valors a la societat. Es tracta d'una entitat dedicada a la col·laboracio? en projectes de recerca me?dica infantil que participa, a trave?s de l'hospital Vall d'Hebron de Barcelona.

Compta amb un total de set actuacions que es desenvoluparan en set llocs inusuals de les Planes d'Hostoles per viure una experiència musical i sensorial irrepetible.

L'edició d'enguany arriba en clau femenina perquè dins de la programació hi ha una forta presència de dones. Entre els artistes convidats, hi ha Beth el 3 d'agost amb Família, The Sey Sisters (gratuït) presentant el seu nou disc Rise el 13 de juliol, GiOrquestra l'Orquestra Simfònica de Girona proposa un viatge a través de les bandes sonores més famoses de la història dirigides per Marc Timón el 20 de juliol, Quimi Portet amb el seu desè disc en solitari de la seva carrera el 17 d'agost, Judit Neddermann presentant Nua, el tercer disc de la cantant, el 24 d'agost i la cloenda del festival anirà a càrrec de Dani Nel·lo el 31 d'agost, amb el seu nou àlbum, en el qual versiona temes d'alguns dels seus herois musicals com Arnett Cobb o Red Prysock.

La torre dels Til·lers acollirà el 6 de juliol a les 22 h el musical tribut a El Rey León. El musical familiar De Simba a Kiara de la Companyia Onbeat és una versió lliure de la història que durant dos anys s'ha representat a les principals ciutats de la Península.

Per altra banda, el 10 d'agost tindrà lloc la festa familiar a l'àrea de pícnic La Parada del Jonquer. Una jornada sencera dedicada al públic familiar amb dos concerts i activitats durant tot el dia (castells inflables, tirolina, tir amb arc, tallers,...). Tots els beneficis del concert aniran a la Fundació A. Bosch. Actuaran El Pot Petit a les 12 h presentant un concert-espectacle amb vuit músics, titelles i teatre. I amb The Penguins, Reggae per Xics a les 18h amb el seu nou espectacle i la presentació del seu quart disc Ballant damunt la lluna.