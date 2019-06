Propostes de temporada d'estiu a les comarques gironines

Són moltes les propostes per aprofitar la temporada d'estiu a la província de Girona. Durant les vacances escolars i laborals s'organitzen diverses activitats d'oci i lleure que milloren el nostre creixement integral. Ja gairebé el tenim a tocar i és l'hora de planificar aquests mesos. Des de Diari de Girona us proposem un seguit d'activitats per fer amb la família, amics o en parella i gaudir d'un estiu actiu.



Activitats

L'estiu pot ser d'allò més cultural i atractiu per plantejar-se diverses activitats com gaudir d'un dia en família al parc aquàtic Aquabrava a Roses o bé visitar el Museu d'Art de Girona i el Museu de l'Exili o baixar amb caiac pel riu Ter. Gaudir dels espectacles culturals i musicals o de la Fira del Circ de la Bisbal d'Empordà.

Descobrir el territori

També és una bona temporada per aprofitar el temps lliure per conèixer casa nostra. El territori gironí, format per terra i mar, acull pobles i ciutats amb molt d'encant i història.

Us proposem visitar aquests indrets, com Arbúcies o Llagostera. La Costa Brava és una suma de sensacions des de Blanes fins a Portbou. Però a l'interior també s'hi amaguen paratges extraordinaris.



Hostaleria

També us introduirem diversos restaurants on gaudir i tastar la cuina mediterrània, tradicional i amb un toc de modernitat de diversos espais gastronòmics de la zona com Can Rafa, Can Maricanes o el Mas Gusó. Aquí també comptem amb una forta presència culinària. I zones úniques per prendre un còctel com el Boia Nit.

Festivals

Les propostes a l'estiu són múltiples i variades, també és l'època en què trobem més ofertes musicals i culturals per tota la zona. Presentem el festival Planestiueja't a les Planes d'Hostoles, el conegut Cap Roig, la Cantada d'Havaneres a Calella de Palafrugell o el festival Estereofònics i Xalaro a Platja d'Aro, s'Agaró i Santa Cristina.

Aquest estiu no teniu excusa per quedar-vos a casa, l'oferta és àmplia, per a totes les edats i gustos!



Fira de Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà

Els carrers i les places de la Bisbal d'Empordà tornaran a acollir aquest estiu propostes de circ al carrer d'un gran nivell artístic i per a tots els públics. La 24a edició de la Fira de Circ al carrer tindrà lloc els dies 19, 20 i 21 de juliol. Enguany les cites electorals han endarrerit la roda de premsa bisbalenca per presentar la programació, però s'han decidit les dates per anar escalfant motors.

Circ contemporani, cabaret, trapezi, clown, aeri, diàbolo, malabars, màstil, música o tallers són algunes de les disciplines artístiques que han conformat la programació habitual. La gran majoria d'espectacles són gratuïts. Una petita part és de pagament, i serveixen per recollir fons econòmics que ajuden a finançar l'esdeveniment popular.

Aquestes vint-i-quatre edicions van arrencar el 1996 de la mà de l'entitat juvenil Nuik's, i formen part d'una segona etapa, ja que la Fira de Circ vigent va recollir el testimoni de l'entitat bisbalenca Paufila, que a principis dels anys vuitanta va organitzar les dues primeres edicions de la Fira de Circ. L'entitat Nuik's va reprendre el projecte amb el compromís de dotar-lo d'una identitat pròpia i de nodrir-se de l'energia necessària perquè la Fira tingués assegurat el seu futur. Aquesta entitat es va anar transformant alhora que desapareixia donant lloc a l'actual entitat organitzadora, Fira de Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà.

Arran de la Fira de Circ al carrer de la Bisbal d'Empordà, l'any 2011 neix l'Escola de Circ de la Bisbal, amb l'objectiu general de potenciar i motivar la pràctica de circ a diferents sectors de la població, treballant els valors que d'aquesta deriven. L'escola es basa en definir el circ com una eina que potencia el treball de la capacitat creativa, l'expressió corporal i dels valors de la constància, l'autosuperació i el compromís.



Port Marina Palamós

El Port Esportiu Marina Palamós és el punt base d'una àmplia gamma d'activitats relacionades amb la pràctica de la nàutica esportiva. A les seves instal·lacions s'hi pot fer des de busseig fins a llogar una embarcació. Disposa de 862 amarradors per a embarcacions de 7 a 30 metres d'eslora, estacionament per a vehicles, marina seca, varador, sistemes d'elevació, estació de carburants, pallols, vestuaris, zona wifi i base per a la nàutica remolcable; tot el que un necessita per gaudir d'una estada inoblidable.

El Port Esportiu Marina Palamós també és el punt de partida de diferents activitats aquàtiques com el busseig. També es pot optar a llogar un veler i fer excursions marítimes; lloguer d'embarcacions a motor o de motos d'aigua.

També es duen a terme sortides al llarg de l'estiu a diferents indrets de la Costa Brava com són les Illes Formigues. L'oferta va més enllà amb sortides amb vaixell per fer snorkel. Una de les activitats que cada vegada guanya més adeptes és l'apnea. Es tracta d'un esport mental que es basa en la respiració diafragmàtica que indueix a la relaxació física i mental. Practicant aquest esport s'aprenen tècniques de respiració, pressió i compensació, seguretat i rescat i relaxació. La sessió d'aigua està preparada per aprendre les tècniques de respiració, així com l'apnea estàtica i la dinàmica. A més també és la base del lloguer d'altres equips com la burricleta o el caiac.