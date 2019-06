Les zones amb més encant i emblemàtiques per descobrir

Vuit comarques, 221 municipis i tot un territori divers per descobrir. A la Costa Brava i el Pirineu de Girona hi ha paisatges i parcs naturals de gran bellesa. Trobem viles medievals, grans centres turístics i petits nuclis amb encant. Hi ha llogarets de muntanya i pobles mariners, un patrimoni històric i cultural immens. Es poden descobrir magnífics escenaris per fer activitats.

La comarca de la Garrotxa és una gran col·lecció de tresors naturals i, sens dubte, la seva joia més singular és el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. A la comarca del Ripollès, la Cerdanya o el Pla de l'Estany també trobem grans paisatges per recórrer a peu, amb bicicleta o amb cotxe.

La Selva és la comarca de l'aigua. Hi ha aigua salada, la del Mediterrani, la que pots gaudir a les platges. Hi ha estanys, rius, rieres i rierols per tot el territori, banyant poblacions d'interior que s'han de veure, com Arbúcies. La Selva és el lloc ideal per gaudir d'activitats a l'aire lliure.

El Gironès és una suma d'atractius paisatgístics, històrics, culturals i gastronòmics. Del paisatge destaquen la zona volcànica del Llémena i Adri, les planes de Llagostera, les àrees fluvials del Ter i l'Onyar, i el massís de les Gavarres. I no ens podríem deixar la història que amaga la ciutat de Girona.

El Baix Empordà és la comarca de les cales i els penya-segats, la Costa Brava en el seu estat pur. I compta amb altres espais naturals que se sumen a l'espectacle de la natura, com les illes Medes i el massís del Montgrí.

La Cerdanya és un altre tresor per descobrir tant a l'estiu com a l'hivern. La Gran Vall del Pirineu integrada, principalment, per l'alta Vall del Segre, és una de les valls més amples d'Europa, on destaquen la seva altitud mínima (uns mil metres) , la seva orientació d'est a oest i una elevada insolació de l'ordre d'unes 3.000 hores de sol a l'any.

El conjunt muntanyós està conformat per la serra del Cadí (meitat occidental), la serra del Moixeró i altres massissos més orientals com la Tossa d'Alp i el Puigllançada, i el massís de Pedraforca, ja dins del Berguedà.

La diversitat i bellesa paisatgística és molt evident: des dels trets purs del Mediterrani fins als prats alpins de nivells culminals, tot trobant-nos amb boscos submediterranis. La vegetació del Parc es considera d'un interès especial, ja que les baixes temperatures, així com l'alta humitat de la zona i la seva altitud han contribuït a l'existència d'espècies que no són pròpies de l'àrea del Mediterrani, sinó del nord d'Europa i de les altes muntanyes europees o alpines.

La Cerdanya és una vall privilegiada per a la pràctica de l'esport al llarg de tot l'any. Les seves característiques físiques i climàtiques, les seves instal·lacions i la gran oferta del sector, conviden a practicar tota mena d'activitats esportives emmarcades en un entorn incomparable. Durant la temporada d'hivern es pot gaudir de la neu, fent esquí alpí i nòrdic, o bé fer excursions amb raquetes de neu o esquís de muntanya. Amb tot, la comarca també compta amb un ampli ventall de propostes per a tota la família.

Però l'oferta no acaba aquí, ja que la comarca també disposa d'un aeròdrom per als amants dels esports aeris i un gran nombre d'activitats d'aventura com: bicicleta de muntanya, excursions a cavall, espeleologia, tir amb arc, quads, buguis, segways, parc d'aventura als arbres, escalada o golf, entre d'altres.

També compta amb moltes rutes de senderisme com BTT. Per als amants del senderisme les rutes són diverses, ja sigui a les diferents valls, estanys o pics. Com el Puigpedrós, amb els seus 2.914 m d'alçada, que és la muntanya més alta de la comarca de Girona i de la baixa Cerdanya o el Puigmal. Alhora compta amb diversos camins com el camí dels Bons Homes, que és un itinerari turístic transpirinenc d'aproximadament 200 km que va des del santuari de Queralt (Berga- Catalunya) al castell de Montsegur (l'Arieja- França). Aquest itinerari rememora l'exili dels càtars occitans.

Els amants de BTT tampoc us avorrireu perquè la comarca contempla 19 rutes per descobrir-la i gaudir d'aquest esport.