Trucs per netejar casa teva en menys d'una hora

Després d'una jornada intensa de feina, l'últim que ve de gust en arribar a casa és posar-se a netejar. No obstant això, ja no tens excuses: aquí et proposem una sèrie de trucs perquè la teva casa llueixi espectacular gairebé sense esforç. Pren nota!



Tingues a mà els estris adequats



Per estalviar el màxim temps possible en la neteja de la casa cal tenir sempre a mà els estris i productor adequats. En aquest cas utilitzarem diverses barreges casolanes, que són més econòmiques i menys contaminants. El vinagre, el bicarbonat de sodi i el suc de llimona seran els teus millors aliats. Si tens la barreja preparada en pots ruixadors, estalviaràs temps i netejar la casa et serà molt més fàcil.



El primer de tot: posa't a ordenar



Abans de començar a netejar com un boig, pensa que si hi ha alguna cosa pitjor que la brutícia això és el desordre. Ordena les coses que estiguin fora del seu lloc, sobretot centrant-te en els espais de la casa en què pot haver convidats. Pots ordenar les habitacions d'una en una mentre les neteges o fer tota la casa d'una tirada i després netejar cada part.

Pots utilitzar una cistella per posar-hi tot el que no pertanyi a una habitació i poder ordenar-ho després.



Com netejar la cuina en poc temps



El microones sol ser una de les parts més oblidades a l'hora de netejar la cuina, tot i que és una de les que més greix acumula. Però desfer-te d'aquesta brutícia és molt senzill si segueixes el següent truc, amb el qual a més podràs desinfectar els teus fregalls.

Omple un bol amb una mica d'aigua i afegeix-li unes rodanxes de llimona. Col·loca-hi el fregall, assegurant-te d'haver-lo cobert completament en l'aigua, i fica el bol al microones durant un minut. D'aquesta manera no només eliminaràs els gèrmens del fregall, sinó que també faràs que el greix de l'interior del microones s'estovi amb el vapor perquè sigui més fàcil retirar-la poc després amb una baieta. A més, mentre el bol està al microones pots dedicar-te a fer altres coses.

Per eliminar la brutícia de la vitroceràmica i els fogons, n'hi haurà prou amb utilitzar un desgreixador. Però si vols alguna cosa més natural i casolana, prova a netejar la cuina amb una mica de vinagre amb aigua calenta i a fregar la solució amb un drap o un fregall. Si et costa eliminar el greix, utilitza una mica de bicarbonat amb unes gotes de suc de llimona.

Per les rajoles de la cuina, el recomanable és utilitzar un producte industrial o bé aigua calenta amb sabó i un raig de vinagre perquè brillin. Per la pols que s'acumula en quadres, marcs i sostres l'ideal és un plomall.



Trucs per netejar el bany sense esforç



Comença netejant les rajoles amb la mateixa barreja que has fet servir en les de la cuina: vinagre amb aigua calenta. Ruixa la solució sobre seu i deixa-ho actuar un parell de minuts. Mentrestant, aplica la mateixa barreja amb un drap sobre la banyera, el bidet, el lavabo i la dutxa per eliminar les taques del nivell d'aigua i la brutícia. Una altra opció és utilitzar bicarbonat i suc de llimona.

Per eliminar les taques que es poden acumular al vàter, el millor és utilitzar una esponja metàl·lica xopa en alcohol o vinagre calent.

La mampara de la dutxa, els miralls i qualsevol altre vidre que tinguis al bany també poden netejar-se amb una mica de vinagre diluït en aigua. Si no vols ratllar el mirall, prova a netejar-lo amb una mica de paper de diari.



Com netejar la sala d'estar i el menjador en uns minuts



Per desfer-te de la brutícia dels vidres de la sala d'estar (i ja de pas de qualsevol part de la casa), utilitza una baieta mullada en aigua calenta i sabó. Pots provar a assecar-los amb un altre drap sec o amb una mica de paper de diari perquè no quedin marques.

La mateixa baieta amb sabó que has fet servir en els vidres també serveix per treure la pols dels mobles. Però si vols evitar-te aquest pas en el futur, prova a aplicar sobre ells una fina capa de cera perquè no acumulin pols.



Trucs per netejar les habitacions



Comença fent el llit, sacsejant bé el matalàs i els llençols. Després repeteix el mateix procés en els mobles i vidres que a la sala d'estar. Recull tota la roba bruta que tinguis per l'habitació per portar-la a la rentadora.



El terra



Si vols netejar el terra de la casa sense esforç, l'aspiradora és la teva gran aliada ja sigui en catifes, moquetes, rajoles o parquet. Després de passar-la pots netejar el terra de les rajoles de la cuina o el bany amb la fregona, aquest gran invent.