Cinc activitats per gaudir amb nens a Girona

Amb l'arribada de l'estiu cal començar a planificar què faràs durant les vacances. Si no tens pensat marxar gaire lluny i busques alternatives d'oci ben a prop de casa, et suggerim una sèrie de propostes familiars divertides i culturalment interessants per fer amb els més petits de la casa.

El ventall de possibilitats que t'oferim és molt ampli i per a tots els gustos. Des d'activitats educatives, tallers creatius, circuits a l'aire lliure o casals entre d'altres, amb la garantia que estaràs a les mans dels millors professionals en l'àmbit del lleure infantil i juvenil. No t'ho pensis més, agafa l'agenda i pren nota de les propostes que més s'adaptin a les vostres necessitats.



Ludoteca màgica i dinàmica

Estàs buscant un espai d'oci infantil diferent i que reuneixi tot allò que necessites? Et presentem un punt de trobada de diversió familiar i de qualitat on el públic no té edat. Els valors positius i l'entreteniment van lligats de la mà amb la imaginació com a base de totes les activitats.

A més, t'imagines un lloc a Girona molt especial on els teus nens poden jugar i fer amics mentre tu gaudeixes d'una estona per a tu? A Mandarina garden tens un espai pensat pels nens i els pares, agradable, on sentir-se com a casa, la ludoteca màgica de Mandarina garden i el seu slow cafè.

En aquest espai la imaginació i el desenvolupament creatiu tenen un gran paper. També hi realitzen nombroses activitats i tallers, així com festes d'aniversari.

Diversitat en circuits d'aventura

Amb el bon temps i la calor ve de gust fer activitats a l'aire lliure i els nens t'ho agrairan després de tot un curs a les aules. La millor manera d'esbargir-se i alliberar tensions és a través de circuits d'aventura i d'aquesta manera també practiquen esport.

Troll Aventura és un parc d'aventura infantil situat a Lloret de Mar que disposa d'unes instal·lacions totalment noves, amb un circuit infantil de xarxes diferent, dissenyat per nens de 4 a 8 anys. No necessiten cap arnès de seguretat, pugen fins a una alçada de 5 metres. El circuit està totalment protegit pels costats amb xarxes de 2,5 metres d'alçada que els nens no poden escalar. Diferents jocs, xarxa de salt i, per acabar, 56 metres de pont i una baixada amb tobogan.

Hi ha cinc circuits d'aventura, 1 circuit verd per els més petitons, 2 blaus i 2 vermells dissenyats tant per joves com per adults amb un total de 80 jocs diferents. La seguretat és primordial, per això tots els circuits disposen d'un sistema de línia de vida contínua. Durant l'activitat un monitor vigila, aconsella i ajuda a l'usuari.

Objectiu comú: encomanar el gust per la lectura

Ja no saps què fer perquè els teus fills llegeixin? L'escola té un paper important en l'aprenentatge de la lectura, però el gust per llegir va més enllà i necessita la col·laboració de la família. Durant l'estiu no es pot perdre aquest hàbit ja que és un pilar per l'educació dels nens. Què pots fer perquè la lectura no es converteixi en una obligació per ells sinó en un plaer?

Confia en el taller de lectura de Girona, un centre dirigit per Mireia Augé, mestra, psicopedagoga, formadora i escriptora de contes infantils. En aquest taller s'organitzen activitats que persegueixen un mateix objectiu: fomentar el gust per la lectura.

Les activitats van dirigides a alumnes d'educació infantil, primària, secundària i també hi ha tallers per a adults. D'altra banda, el taller de lectura també ofereix formació per a pares i mares i per a professionals de l'educació.

Contacte directe amb la natura i els animals

Fer que els nens sentin amor i empatia pel món animal sembla simple, però no sempre és tasca senzilla especialment si els petits de la casa no estan envoltats d'un entorn en el qual els animals estiguin molt presents.

Transmetre'ls el valor, respecte i amor per la natura és fonamental per ajudar-los a convertir-se en adults conscients amb el medi ambient, per això a Cavall de Troya treballen àrduament perquè els nens tinguin empatia i respectin el món natural de forma adequada.

Veniu a gaudir de la natura a la Granja Cavall de Troya on us divertireu coneixent els animals (ovelles, cabres, la vaca "Bilma", el porquet, gallines i molts més!), jugant al parc d'aventures, passejant amb ponis o rucs, fent excursions a cavall o veient els espectacles eqüestres basats en la doma natural. Estan situats a Vall-llobrega, al peu del massís de les Gavarres.

Referent en el lleure infantil i juvenil

Busques professionals amb una àmplia formació i experiència en el sector de l'ensenyament i en el lleure que cobreixin les necessitats i interessos dels teus fills?

La missió de La Patuleia és ser una empresa moderna, innovadora, creativa, dinàmica i humana que pretén ser un referent en el lleure infantil i juvenil. Situats a Sant Gregori, disposen d'una àmplia superfície d'esbarjo amb parc infantil i una zona de bar-cafeteria. Realitzen serveis de suport familiar tant al matí com a la tarda, així com activitats extraescolars, tallers setmanals, casals infantils i també festes d'aniversari per a totes les edats.

Durant l'estiu realitzen un casal destinat a nens de 3 a 14 anys, on es faran activitats en anglès i també repàs escolar en un entorn proper i de manera divertida.