Eurovacances aposta pel programa «Explora» per als més aventurers

Eurovacances va néixer l'any 1986 sent la pionera en l'estil de viatges «tot inclòs». Quan van començar l'objectiu era que els clients sabessin la despesa concreta sense sorpreses abans de marxar. Avui dia el sector ha anat evolucionant, però la seva filosofia no ha canviat. Es troben a Girona, Barcelona i Granollers. Des que van començar tota la programació, el web està en català i el 98% dels guies amb els quals treballen parlen en català.

L'empresa disposa d'una programació pròpia, alhora ofereixen sortides grupals, però intenten defugir una mica els circuits més tradicionals.

Tota la programació que ofereixen és curosa fins a l'últim detall per marcar la diferència, vigilant sobretot amb l'àmbit dels serveis. L'equip, format per 17 persones repartides entre les 3 oficines, realitza personalment els viatges que ofereixen per personalitzar-los a l'estil de la marca.

Innoven constantment, oferint noves destinacions cada any i dissenyant nous itineraris per obviar els estàndard. «Ens agrada fixar-nos en el que anem a veure i posem especial atenció en quin moment temporal hi anem perquè un mateix paisatge pot canviar molt segons el moment», explica l'equip.



Explora

Eurovacances compta amb una programació que cobreix de gener a desembre amb sortides grupals (20-25 persones) o grups reduïts (10-15 persones) que van sempre acompanyats per un guia de l'empresa. A banda d'aquestes sortides en grup, compten amb la nova línia de programació «Explora» des de fa dos anys. Aquesta està enfocada al viatger experimentat, que ha fet les rutes més tradicionals i busca destinacions més específiques per acabar de conèixer aquells llocs en què és més complicat arribar o són de menys confort. Es tracta de sortides majoritàriament paisatgístiques. Per exemple: a Mongòlia o l'expedició a l'Antàrtida. Antigament el programa «Explora» es contemplava en els «Especial» d'Eurovacances, però com que les destinacions i el perfil del client són molt diferents, els han separat en dos programes.

Viatge a Cambodja

L'empresa ofereix 3 catàlegs l'any: packs de curta distància (en l'àmbit europeu), de llarga distància i especials. Aquests estan dins la línia d'Eurovacances, no d'«Explora», i són uns viatges una mica més cars, però que compten amb més serveis. Per exemple, a Nova Zelanda o el viatge als parcs nacionals d'Estats Units. A part de les sortides grupals també fan viatges a mida. Mitjançant entrevistes veuen el que el client vol fer i ajusten i dissenyen el destí que busca.

«Cada destí es pot adaptar a diferents inquietuds de viatge», explica l'equip. Encara que siguin viatges personalitzats també tenen assistència, com els grupals. L'agència s'encarrega d'oferir un grau d'assistència o un altre segons les preferències dels viatges.

Eurovacances es dedica a conèixer personalment cadascun dels destins i això els permet quadrar els viatges segons la seva marca empresarial i els desitjos dels clients.

Compten amb moltes destinacions, sobretot a Europa, Amèrica i el Canadà, que ho treballen directament. A Àsia i Àfrica treballen molt amb receptiu i agències locals, que també trien amb molt de compte i hi col·laboren des de fa molt de temps.

Viatge a Madagascar

Eurovacances destaca per ser molt exigent i fidel.«El client cada cop és més exigent i costa més de sorprendre. Abans hi havia poca informació i el turisme era molt jove. La gent no coneixia tant les destinacions. Actualment és exigent amb els àpats i els serveis i superar les seves expectatives és complicat. Cada cop has d'estar més especialitzat», diu l'equip.

La visió de l'empresa continua sent la mateixa, apostar per un viatge molt professionalitzat i cuidar-ne el mínim detall, adaptat a l'evolució del temps i els costums. L'estacionalitat també ha canviat molt, abans el 80% de la facturació era durant els mesos d'estiu i ara n'aconsegueixen un 30%, perquè la gent viatja més durant tot l'any. A més, ara el client també prefereix evitar els períodes de màxima afluència.

Eurovacances compta amb una oferta molt variada amb 40 destinacions l'any. Els viatges més demanats són els de Croàcia (on ofereixen un vaixell privat), els parcs nacionals dels Estats Units, Birmània (al setembre), Laos i Cambodja, Madagascar (a l'agost), Bolívia (a l'octubre), Japó (durant els canvis de color de la tardor). «Tenim més destinacions i en totes intentem oferir la millor època. Cada destinació té els seus factors», diu l'equip.

L'empresa prepara les destinacions properes d'un any per l'altre i quan es tracta de buscar noves destinacions preparen el catàleg entre 2 i 3 anys abans, ja que fan un estudi, busquen els receptors amb els quals treballar, dissenyen i perfilen la ruta abans de visitar el lloc i afegir-la a la seva programació.