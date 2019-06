Mas Torrencito: la casa rural per mascotes que admet persones

Si la teva mascota necessita desconnectar i et permet la seva companyia, Mas Torrencito és el lloc ideal. L'objectiu de la casa rural és que la vostra mascota gaudeixi i, ja que l'acompanyeu, aprofiteu per gaudir vosaltres també!

Una casa rural al bell mig de l'Empordà molt diferent, una masia del segle XV restaurada amb estil molt personal. Envoltada de boscos, camps i camins que arriben al riu. Els exteriors es componen de set hectàrees on trobareu zones enjardinades, porxos, piscina climatitzada, pàrquing i bicicletes de lliure accès.

La masia compta amb diferents espais els quals conviden a compartir amb altres hostes costums i anècdotes de les mascotes mentre elles gaudeixen i es persegueixen felices. Racons en els quals es pot xerrar compartint una copa de vi mentre els més petits poden jugar pel voltant. Hi trobareu una sala de jocs, una biblioteca, la xemeneia amb més de 600 anys d'història ideal per l'hivern o un jardí que convida a evadir-se. Pots fer el que vulguis perquè a "Mas Torrencito" es respira llibertat a cada moment i lloc.

Marcos, Manuela, Mastin, Mamas, Masto, Maqui, Max i Maties (RIP), set dels gossos d'en Miguel (el propietari) són els encarregats de mostrar la casa als nous hostes. El Mas compta amb vuit confortables habitacions dobles, triples i triples amb terrassa, amb llit per gossos, banys complets, el saló de sostres alts i bigues de fusta, un antic forn de pa, la sala d'entreteniment i el jardí amb mobiliari i jocs, també per a nens. Els gossos també acompanyen els hostes durant les passejades, entretenen els grans i els petits amb el seu bon caràcter i les seves ganes de jugar, i es relacionen amb les mascotes nouvingudes.

Si fa molta calor, podeu donar-vos un bany refrescant a la piscina climatitzada juntament amb la vostra mascota, on també arriba el wifi!

L'establiment també ofereix la possibilitat d'esmorzar i sopar al menjador del Mas i tastar els plats elaborats amb productes de la mateixa horta de la casa. Melindros amb diferents sabors, melmelades, cereals, pa acabat de fer i embotits de la zona.

Mas Torrencito es pot gaudir en parella si t'agraden els animals, ja que és una manera de poder gaudir de la seva companyia sempre que es vulgui. També és un lloc ideal per a nens, que de seguida s'enamoren del seu entorn i també un lloc perfecte per visitar amb la mascota i gaudir junts d'uns dies a la natura. L'establiment es troba en un lloc ideal per realitzar rutes a peu i descobrir la zona amb la mascota. Des de Mas Torrencito ofereixen informació sobre diferents rutes per fer per la zona a peu, en bici o en cotxe.

Sens dubte, un punt de partida ideal per fer turisme rural a Girona, sobretot tenint en compte que mai estaràs sol, ja que a Mas Torrencito la mascota és el principal hoste benvingut.