Plans per practicar esports aquàtics aquest estiu a la Costa Brava

Qualsevol època de l'any és bona per practicar esport. Tot i això, amb l'arribada de la calor, degut a les altes temperatures, sovint ens fa més mandra fer exercici o bé ens en cansem més ràpidament. Però t'has plantejat provar esports diferents, com ara els aquàtics? L'estiu és l'època ideal per aprofitar les activitats que es duen a terme a l'aire lliure i, encara més, si et pots refrescar.

La calor ja no és una excusa. Durant aquests mesos les activitats aquàtiques són una bona opció per fer exercici físic i divertir-te amb la família o els amics. N'hi ha molts que pots practicar al mar, mentre et relaxes gaudint del sol, o descarregues adrenalina a través de la velocitat o explores el fons marí. També en pots fer al riu mentre contemples la bellesa paisatgística que t'ofereix. Te n'expliquem uns quants per si vols provar coses noves durant aquest estiu.

Excursions amb catamarà pels racons de la Costa Brava

Vols gaudir del sol i el mar d'una manera més relaxada mentre descobreixes el litoral més idíl·lic de la Costa Brava?

A BravaNautic els encanta la mar. Estan en una ubicació privilegiada del litoral mediterrani. El bressol de la Costa Brava està just aquí i es preocupen per oferir les millors experiències als clients en aquest entorn magnífic. Son proveïdors d'oci i activitats a l'aire lliure a la Costa Brava, especialitzats en activitats nàutiques i tours exclusius en catamarà. El seu propòsit és transmetre la passió per la mar a tots. S'han envoltat de professionals que estimen la seva feina i garanteixen una màxima seguretat i diversió.

Gaudeix d'una excursió privada amb catamarà i descobreix la bellesa que s'oculta i els racons més espectaculars del bressol de la Costa Brava. T'ofereixen una experiència fantàstica per tu i els teus familiars o amics. Sortireu de Platja d'Aro i gaudireu de la navegació a vela on vosaltres podreu aprendre a portar el catamarà, prendre una beguda prenent el sol còmodes o ballant al ritme de la música. Tot això i molt més per a vosaltres, sereu els propietaris del catamarà i tot el que hi hagi estarà disponible per a fer-ho servir amb total llibertat!

Experiència única amb caiac

Tens ganes de descobrir racons amagats del riu Ter mentre fas exercici i connectes amb la natura? Els esports aquàtics no sempre han d'anar associats al mar. Mentre navegues pel riu tens l'oportunitat de gaudir d'un entorn diferent amb una gran riquesa de flora i fauna. El riu Ter és un indret privilegiat per veure'l amb caiac, ja que té diversos trams excel·lents que pots descobrir al teu ritme. De Colomers a Verges, de Sobrànigues a Colomers, o de Sant Julià de Ramis a Flaçà són algunes de les possibilitats que t'ofereix Kayak del Ter.

Vine a gaudir d'una experiència única al riu Ter! Un descens turístic-fluvial en caiac, amb diferents trams que recorren zones del Gironès i el Baix Empordà, de gran valor paisatgístic i que formen part dels corredors biològics mediterranis inclosos dins el programa Xarxa Natura 2000, a les portes del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter. Una manera de descobrir el nostre entorn, lúdica i activa, amb especial respecte i protecció cap a la biodiversitat que ens envolta.

Windsurf en un entorn privilegiat

Tens ganes de practicar surf o les seves variants però encara no t'hi has atrevit? Creus que és un esport difícil d'aprendre? Deixa enrere les inseguretats i aventura't a practicar-lo, això sí, amb els millors professionals perquè et donin un cop de mà. Si per altra banda ja ets tot un expert potser encara no has trobat el lloc ideal de la Costa Brava on gaudir-lo.

Windsurf Pals és un establiment de windsurf que ofereix els seus serveis des de 2010, amb unes instal·lacions noves i molt ben equipades. Ofereixen equips de lloguer de material així com classes de windsurf, surf i paddle surf entre d'altres. A més, a la seva botiga hi podràs trobar material nou i de segona mà i recanvis de tot tipus.

Situats a 20 metres de la platja, a un lloc privilegiat com és la platja del Grau de Pals (Costa Brava), ideal per la pràctica d'esports nàutics. Estan oberts des del mes de març fins l'octubre, així que no tens excusa. T'agradarà conèixer-ho!

Una nova perspectiva a través del submarinisme

El món submarí de la Costa Brava té una de les millors biodiversitats d'espècies del mar Mediterrani. No és d'estranyar, doncs, que aquesta zona hagi desenvolupat una gran afició per la pràctica de submarinisme, una activitat que permet observar i conèixer de ben a prop el fons marí i les espècies que l'habiten. Encara no ho has provat? O bé tens ganes de repetir l'experiència?

H20 Diving center és un centre de submarinisme que ofereix una gran varietat d'activitats subaquàtiques, tant si és la teva primera vegada com si ets un bussejador experimentat.

Està dirigit per Mario Bofill Doutres, SSI Trainer Instructor i biòleg, per això tant ell com el seu equip estan totalment compromesos amb el medi ambient. És un centre referent a la Costa Brava, per la seva ubicació, situat al bell mig de la Costa Brava, al Port Marina de Palamós, i per les seves instal·lacions. Està obert 365 dies a l'any.

Capdavanters en el món de la vela

La vela és un dels esports nàutics per excel·lència. Què t'ofereix? Aprofitar el vent, gaudir del sol i del so de les onades i observar la costa des d'una bona perspectiva. Si no l'has practicat mai, necessitaràs professionals que t'orientin i et marquin els primers passos per gaudir d'un domini total de l'embarcació.

El Club de Vela Sant Antoni és un club capdavanter en el món de la vela; és l'únic club on es practica el patí durant tot l'any, amb regates cada cap de setmana. Té una flota d'alt nivell, amb un esportista reconegut pel Consell Superior d'Esports. La seva flota participa activament en el rànquing de la Federació Catalana de Vela, amb 2 campionats d'Europa, 8 campionats d'Espanya i 27 campionats de Catalunya. A més fa una gran tasca en la difusió de l'esport i els valors del fair play i l'esportivitat entre els més joves gràcies a l'Escola de Vela.