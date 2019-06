Un grup d'amics estafa 70.000 euros en hotels de luxe, cotxes, discoteques i xampany

Durant mesos un grup de joves va estar vivint a cos de rei en hotels de luxe, dinars i soparts en bons restaurants i festes en discoteques d'Eivissa, Mallorca i València a cost zero. Els ara detinguts, encapçalats per un menor d'edat, feien ús de targetes bancàries fraudulentes i documentació falsa per carregar els pagaments que mai arribaven a ser cobrats. D'aquesta manera van arribar a estafar més de 70.000 euros.

Els presumptes estafadors no dubtaven a fer ostentació dels seus èxits a través de les xarxes socials amb imatges i vídeos en què apareixien amb ampolles de xampany i altres begudes cares, o cotxes de luxe que llogaven a 90 euros l'hora.

La Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV) de la Policia Nacional d'Eivissa, en col·laboració amb agents de la Policia Nacional a València, van dur a terme aquesta macro operació per delictes d'estafa en establiments hotelers de luxe que s'ha saldat amb almenys quinze persones investigades, tots ells joves assentats a la Comunitat Valenciana.

La setmana passada es van produir 7 detencions i diversos registres a la capital del Túria. Entre ells hi havia el menor d'edat, de 17 anys en el moment de cometre els fets, i sis amics d'aquest, de nacionalitats ucraïnesa, keniata i espanyola. El citat menor, d'origen ucraïnès i en situació d'asil polític a Espanya, era l'encarregat de contractar molts dels VIP.

Per això donaven noms falsos de titulars de targetes bancàries procedents de Canadà, Rússia o Noruega. Segons expliquen fonts policials, aquests aconseguien les numeracions de targetes de crèdit a través de la coneguda com a "Deep Web", una part d'internet no indexada pels principals motors de cerca de la xarxa i que és utilitzada per molts ciberdelinqüents per no ser detectats.

Posteriorment, els detinguts es feien passar per persones amb alt poder adquisitiu i realitzaven els pagaments mitjançant autoritzacions de pagament que s'enviaven a l'establiment hoteler mitjançant un correu electrònic, acompanyades per fotografies de documentació falsa i de targetes de crèdit i dèbit en les que col·locaven la numeració a utilitzar induint així al personal encarregat dels cobraments a creure que es tractaven d'autoritzacions de pagament reals.

Transcorregut un temps aquests pagaments eren detectats pels titulars de les targetes així com els diferents serveis antifrau dels bancs titulars de les mateixes, produint-se una reclamació i confirmació de frau a l'establiment en qüestió, temps que era utilitzat pels delinqüents per allotjar-se en un altre hotel i introduir altres targetes de pagament i altres documents evitant així ser detectats i relacionats amb els fets que anaven cometent amb anterioritat, realitzant aquest cicle de forma itinerant a Mallorca, Eivissa i València.

20.000 euros en un hotel d'Eivissa



A Eivissa van arribar a allotjar-se en un hotel de luxe, on van deixar una factura per import de 20.000 euros, van llogar vehicles per un import de 5.500 euros o van passar la nit en una discoteca de l'illa on van prendre consumicions per 12.500 euros. Per desplaçar-se entre els distingits llocs i illes, utilitzaven els ferris comuns, on han estafat la quantitat de gairebé 7.000 euros, han indicat fonts de la Prefectura Superior de Policia Nacional en un comunicat.

Les investigacions van començar a l'agost de 2018 i han permès establir que aquest grup d'amics estava principalment establert a la Comunitat Valenciana. Els sis detinguts adults van passar la setmana passada a disposició del Jutjat d'Instrucció número sis de València, que es va inhibir a favor del jutjat d'Eivissa que porta el cas. Tots ells van quedar en llibertat amb càrrecs acusats d'estafa i falsedat documental. Així mateix, el menor d'edat va quedar a càrrec de la Fiscalia de Menors i s'han remés dos requisitòries de recerca i detenció de dos sospitosos que no han estat localitzats.