Quatre camps per jugar al Pitch and Putt a la Costa Brava

Quatre camps per jugar al Pitch and Putt a la Costa Brava

Has sentit a parlar del Pitch and Putt? Potser l'associes al golf i de fet és cert que se'n deriva però té algunes particularitats que el diferencia d'aquest, com per exemple que les distàncies són més curtes, els camps bastant més reduïts i les tarifes considerablement més baixes. A més, les instal·lacions on es practica el Pitch and Putt solen ser més atractives, ja que normalment disposen de restaurant, cafeteria, camps de pràctica per entrenar o escoles de golf.

En definitiva, practicar aquest esport pot ser un pla ideal de cap de setmana per viure amb la família o els amics. Si no ets expert en golf, és una bona manera d'iniciar-se en tota aquesta àrea esportiva. Si, per altra banda, no és el primer cop que hi jugues, està demostrat que la pràctica del Pitch and Putt millora notablement el joc curt dels esportistes experimentats, si es té en compte que el 65% dels cops de tot el recorregut en un camp de golf normal, s'efectuen en els últims 100 metres de cada forat.

No t'ho pensis més! Vine a conèixer aquest esport envoltat de natura per trencar amb la monotonia i relaxar-te. Segurament descobriràs una nova passió i per tal que sigui així el tipus de camp hi té molt a veure. La zona de la Costa Brava té diversos camps amb recorreguts ideals per a tot esportista, tan novell com professional, i a més l'escenari és ideal per la seva bellesa paisatgística. Te'n suggerim uns quants.

Pitch and Putt Castelló-Empuriabrava

La combinació de més de 1.600 arbres, 2 llacs i el mantell verd que envolta tot el camp, ens transporta a un veritable recés de tranquil·litat. Es tracta d'un camp de golf però de dimensions reduïdes per fer-lo accessible a les persones que comencen i a les que volen fer 18 forats com a màxim en 2 hores i mitja. El camp de Pitch & Putt es troba a l'Alt Empordà, a la localitat de Castelló d'Empúries, on també podreu reservar una classe de golf o venir a practicar al camp de pràctiques.

Durant l'any hi tenen lloc diversos torneigs de gran prestigi i alguns d'aquests són solidaris per recaptar diners en fons socials o d'investigació. A les instal·lacions hi ha una sèrie de serveis per fer-hi l'estada més còmode i agradable i així passar un dia complet. L'escola de golf per aprendre l'esport, la recollida de taps per ajudar la Fundació Seur, el camp de pràctiques, el lloguer de material, el restaurant London Bus o la botiga de golf en son alguns exemples.

Golf Lloret P&P

El Golf Lloret P&P està situat en una zona ideal per a la pràctica de l'esport, entre el mar i el bosc de Lloret i Blanes, en un petit oasi verd de 18 forats banyat pel sol de la Costa Brava.

En aquest camp els arbres i llacs l'hi donen un encant molt especial i el disseny dels forats amb llargades dispars i alçades diverses el fan tècnic i divertit al mateix temps, sense deixar mai a ningú indiferent. El seu objectiu principal és el de complementar les activitats esportives locals i potenciar el turisme de qualitat a la zona de Lloret de Mar, enriquint l'oferta esportiva a Catalunya i promovent, especialment, la pràctica del Pitch & Putt i el pàdel a la Costa Brava.

A més, a part de poder jugar a Pitch & Putt, el centre ofereix altres serveis molt interessants com pistes de Pàdel, restaurant amb piscina, sales de reunions i allotjaments molt a prop del mar, ideal per passar uns dies de vacances o un cap de setmana de relax. Tot això al costat de platges tan boniques de la Costa Brava com són cala Boadella o cala Santa Cristina, entre Lloret i Blanes.

Pitch and Putt Mas Tapiolas

Pitch & Putt Mas Tapiolas us ofereix l'oportunitat de gaudir de la vostra passió pel golf en un entorn natural de gran bellesa a la Vall de Solius, al municipi de Santa Cristina d'Aro (Costa Brava). Una terra de gran tradició golfística, que va veure néixer el 1990 el primer camp de Pitch & Putt de Catalunya i d'Espanya.

Inaugurat el 2015, el camp de Pitch & Putt de 18 forats es troba perfectament integrat a l'entorn, amb carrers que passen entre frondosos boscos de pi mediterrani i sureres i fantàstiques vistes al monestir de Santa Maria de Solius, que podreu contemplar des del mirador. Un autèntic luxe per als amants del golf i la natura.

Pitch & Putt Mas Tapiolas posa a la vostra disposició tots els serveis i les millors instal·lacions perquè us sentiu com en el vostre propi club de golf. A les instal·lacions hi ha un camp de pràctiques amb màquina de boles i es poden llogar pals i carros manuals.

Golf Pitch and Putt Platja d'Aro

A Golf Pitch and Putt Platja d'Aro et conviden a practicar aquest esport per a tota la família, assequible i molt divertit. No necessites cap equipament especial. Les instal·lacions estan ubicades a Platja d'Aro, centre neuràlgic del turisme de qualitat, amb un dels teixits comercials més atractius, tant per qualitat com per la seva gran extensió. T'esperen per passar una estona agradable.

El camp té 18 forats on poder gaudir de la natura i del golf. Les instal·lacions també disposen de zona de putting-green, servei de lloguer de pals servei de bar, escola de golf i zona de pràctiques i descans. També hi ha aparcament privat i servei de classes de golf amb un professor. Al P&P Platja d'Aro s'han disputat grans competicions oficials tant nacionals com internacionals. Cal destacar la primera victòria de la selecció de Catalunya contra Irlanda el 2008. Està obert cada dia de la setmana de 8 a 21 h.