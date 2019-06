Propostes per descobrir l'Escala i el seu entorn

L'Escala, que tenca el golf de Roses al sud, segueix fidel a la tradició marinera dels seus orígens. Un dels principals reclams del municipi és l'elaboració i promoció de conserves i salaó com ara les famoses anxoves, que estan catalogades amb la Denominació de Qualitat. Una altra de les joies empordaneses i que en aquest cas no tenen a veure amb la gastronomia són les ruïnes d'Empúries, situades al poble pintoresc de Sant Martí d'Empúries, de visita obligada. Pots seguir un camí de ronda que parteix des de l'Escala i que passa per algunes de les cales més emblemàtiques, com ara el Rec, el Portitxol, les Muscleres i el Moll Grec.

A part de passejar pel litoral i fer un bany a les aigües cristal·lines (tampoc et pots perdre cala Montgó, situada a la part més meridional de l'Escala), també pots visitar el casc antic del municipi, on s'hi fan activitats tot l'any i on destaca l'Alfolí de la Sal, un dels edificis més icònics i amb més història del municipi altempordanès. Visitar el museu de l'anxova i el d'arqueologia són uns altres plans de caire més cultural que també mereixen una parada.

A part de tot això, el municipi ofereix una àmplia oferta gastronòmica i d'oci que no pots desaprofitar. És per aquest motiu que et suggerim algunes idees perquè marxis de l'Escala amb molt bones sensacions.

Submarinisme amb tracte personalitzat

T'imagines conèixer l'Escala d'una manera diferent, des de sota el mar? La perspectiva és totalment diferent ja que et permet apreciar la diversitat del paisatge submarí amb tota la biodiversitat que hi regna. La Costa Brava té una de les riqueses de flora i fauna més abundants del Mediterrani i són molts els aficionats a la pràctica del submarinisme que s'acosten a l'Empordà per gaudir d'aquesta experiència. Deixaràs escapar l'oportunitat?

A Grassi-sub, ja fa 20 anys que es dediquen a la seva passió, el submarinisme, ja sigui fent cursos, fent sortides al mar amb bussejadors titulats o fent snorkel.

Els seus trets diferencials són que donen molta importància a un servei personalitzat i a la transmissió als alumnes dels seus coneixements del medi marí, per tal de conservar i protegir aquest misteriós món.

Per poder oferir als clients un tracte individual i personalitzat, redueixen les seves sortides a un màxim de 12 persones.

Cuina japonesa en una ubicació privilegiada

A recés de la muntanya de Montgó i la seva torre de defensa datada del segle XVI, hi trobem la cala Montgó. La gran extensió de sorra fina i l'aigua turquesa són alguns dels elements que fan d'aquesta platja un dels indrets més concorreguts de la Costa Brava. Hi ha un caminet que surt de la platja en direcció al sud fins a la punta del Milà, on hi trobaràs unes vistes espectaculars de la cala. A més, a la zona hi trobem càmpings de primera categoria i restaurants com el que et suggerim, perquè després d'un dia de platja et puguis relaxar gaudint d'un bon àpat amb la família o els amics.

El restaurant Oreig destaca, en primer lloc, per la seva ubicació privilegiada: cala Montgó. També per la gran terrassa a l'aire lliure del local, la qual permet gaudir del bon temps d'estiu, tant de nit com de dia. En segon lloc, cal destacar l'oferta gastronòmica que ofereixen: amanides, fideuà, arrossos, peixos frescos de mercat, tapes, pizzes, però per sobre de tot la cuina japonesa i el sushi.

Cultura mil·lenària de l'anxova

Si vas a l'Escala és indispensable tastar-ne les típiques anxoves de fa centenars d'anys. Es tracta d'un tipus de peix blau emblemàtic de la dieta mediterrània i es recomana el seu consum per mantenir una dieta equilibrada, rica en omega 3. L'anxova es pot degustar de moltes maneres diferents, però sempre serà un producte molt saborós, gràcies a les seves propietats i sabor intens.

Per poder gaudir d'aquest producte elaborat artesanalment, confia en Anxoves de l'Escala M.Sureda. Des de 1940 han estat processant anxoves, salant el millor peix (anxova) i preparant filets semiconservats, marinats i en oli d'oliva. Seleccionen acuradament les matèries primeres utilitzant els mètodes i coneixements tradicionals que es transmeten de generació en generació. Els filets d'Anxoves de l'Escala M.Sureda són polps, melosos i exquisits, amb un punt salat equilibrat. Es poden trobar als millors restaurants catalans i espanyols. Benvinguts a la cultura mil·lenària d'anxova!

Esports nàutics en un entorn incomparable

Si el que t'agrada és el mar i vols gaudir-ne de manera activa, el Club Nàutic l'Escala és el teu port esportiu. A motor, a vela o remant, tant si tens embarcació com si no... t'ofereixen tot el necessari perquè sortir a l'aigua sigui molt fàcil. A més, la situació privilegiada del port de l'Escala, et permetrà practicar el teu esport nàutic preferit en condicions òptimes i descobrir un entorn natural incomparable.

Si tens una embarcació a motor o a vela, al Club Nàutic l'Escala t'ofereix un amarrador a mida en un port tranquil amb més de 50 anys de trajectòria donant servei a embarcacions i persones. Disposa de 944 amarradors de fins a 22 metres d'eslora i els serveis portuaris necessaris perquè la teva estada sigui tot un plaer. A més, sempre podràs comptar amb el seu equip de professionals, que t'assistiran i et facilitaran la informació sobre els serveis del Club i de l'entorn perquè puguis aprofitar al màxim la teva visita a l'Escala.

Si el que vols, però, és viure l'emoció dels esports nàutics, tenim un ampli ventall de propostes . Escull la teva activitat preferida, com vols practicar-la i gaudeix activament de la natura! Vela Lleugera, vela de creuer, caiac, paddle SUP i molt més!

Consulta la web i descobreix tot el que t'espera al Club Nàutic l'Escala!

Un nou aire en el sector immobiliari

Després de passar tot un dia a l'Escala, t'hauràs adonat que és un municipi d'una gran extensió ja que té la zona del nucli antic, Riells, Sant Martí d'Empúries i Montgó. Segurament cap d'aquests entorns i paisatges t'haurà deixat indiferent i qui sap si et planteges passar-hi les vacances o comprar-hi un habitatge.

ImmoLescala és la immobiliària especialitzada en la compra venda i que creu en el valor just dels serveis, situada al cor de la Costa Brava, a la fantàstica vila marinera de l'Escala.

S'encarreguen de tots els tràmits necessaris amb seguretat i tranquil·litat i volen que els clients els distingeixin com a seriosos, professionals, propers, resolutius, amables i transparents.

El seu objectiu és prestar un servei òptim per a totes les parts i a un preu raonable. El sector immobiliari necessitava aire fresc.