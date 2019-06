Viu un dia sensacional i refrescant a l'Aquabrava de Roses

A Aquabrava hi ha atraccions imprescindibles com el misteriós Black Hole (un tobogan negre de 125cm), l'Octospeed amb les seves 8 pistes ràpides per baixar a un ritme trepidant i molt divertit i a més amb pantalles on surt la velocitat de baixada i qui guanya. La piscina d'onades, l'Anaconda (atracció familiar de 200m de recorregut) i la Cobra una atrevida atracció en la qual, després d'un recorregut aterres a un mig tub gegant que et tallarà la respiració.

Encara hi ha més atraccions atrevides com el Kamikaze una caiguda quasi vertical de 17 metres o el Camello, un tobogan amb caiguda semi vertical amb dues corbes que fan recordar a un camell. Molt ràpida i emocionant!

Compta també amb la zona infantil Tropic Island (un llac amb rajos d'aigua, mini tobogans, jocs d'escalada i mini ràfting) i el Pirate Island, una zona infantil ambientada sota la temàtica dels pirates.

També una gran piscina que rep les atraccions atrevides amb flotador Rio Danube, Rio Bravo, Rio Grande, Colorado i Missisipi (una sèrie de 3 emocionants tobogans, semblants però amb diferents recorreguts).

I moltes altres de relaxants com la piscina d'onades, el riu tranquil o la piscina relax. L'atracció Amazonas flueix entremig dels tobogans. Està envoltada de vegetació típica mediterrània i durant el seu recorregut es pot gaudir de la vista d'aquesta flora. L'atracció es fa amb flotadors grocs i es pot fer en família.



El visitant també hi pot trobar tota mena de serveis: restaurant self-service, hamburgueseriapizzeria, bar-snack, botiga de regals, consigna, oficina d'informació turística, terrasses amb agradables vistes, wifi, vestuari i dutxes, servei d'autobús pels clients i aparcament gratuït.

Aquabrava és una empresa en constant renovació i conscient amb el medi ambient, paràmetres molt importants per satisfer i fidelitzar els clients. Aposta pel turisme familiar, per això es troben sota el paraigua de Destinació de Turisme Familiar i formen part de l'Estació Nàutica de Roses. El parc ha obert les seves portes el 5 de juny fins a l'11 de setembre de 2019, cada dia de 10.00 a 19.00h.